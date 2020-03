Nolato AB (publ) : Un niveau d'achat 09/03/2020 | 15:15 achat En cours

Cours d'entrée : 459.2SEK | Objectif : 600SEK | Stop : 430SEK | Potentiel : 30.66% La pression vendeuse pourrait s'essouffler prochainement sur le titre Nolato AB (publ). En effet, la zone support actuellement testée des 463.2 SEK arrive en renfort et pourrait contenir, au moins à court terme, les velléités baissières.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 600 SEK. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts Le titre évolue à proximité de son support long terme en données hebdomadaires, situé à 484 SEK, offrant ainsi un bon timing d'intervention.

Les cours se rapprochent du soutien en données quotidiennes situé vers 463.2 SEK, conférant ainsi un bon timing d'intervention.

L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Les analystes ont soutenu l'évolution positive des activités du groupe en réajustant à la hausse de manière conséquente leurs prévisions de bénéfice net par action.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

L’action présente une configuration technique haussière en données hebdomadaires au-dessus de la zone support des 484 SEK. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Polymères avancées Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. NOLATO AB (PUBL) -11.82% 1 377 WACKER CHEMIE AG -13.75% 3 282 HEXPOL AB -26.14% 2 496 TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD. -0.75% 1 511 ELKEM ASA -30.82% 1 076 SHANDONG HEAD CO.,LTD. 0.44% 503

Nicolas Aleksy Suivre Nicolas Aleksy © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (SEK) CA 2020 8 797 M EBIT 2020 1 036 M Résultat net 2020 802 M Trésorerie 2020 533 M Rendement 2020 3,07% PER 2020 16,0x PER 2021 14,5x VE / CA2020 1,40x VE / CA2021 1,26x Capitalisation 12 876 M Prochain événement sur NOLATO AB (PUBL) 04/05/20 Q1 2020 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 3 Objectif de cours Moyen 573,00 SEK Dernier Cours de Cloture 485,00 SEK Ecart / Objectif Haut 27,6% Ecart / Objectif Moyen 18,1% Ecart / Objectif Bas 10,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Christer Wahlquist President & Chief Executive Officer Knut Fredrik Jochum Arp Chairman Per-Ola Holmström Chief Financial Officer & Executive Vice President Sven Lars-Åke Rydh Independent Director Henrik Jorlén Independent Director