Nomura : Commerce-Le Vietnam promet d'agir contre le reconditionnement de produits chinois

HANOI, 10 juin (Reuters) - Les autorités vietnamiennes ont assuré lundi qu'elles allaient agir contre la multiplication de produits chinois relabellisés "Fabriqué au Vietnam" par les exportateurs pour contourner les droits de douanes imposés par les Etats-Unis aux importations chinoises.

Les douanes vietnamiennes disent avoir constaté de nombreux cas de contournement des mesures américaines depuis le début de la guerre commerciale entre Washington et Pékin.

"La falsification d'origine et le reconditionnement illégal des marchandises se produisent le plus souvent dans les secteurs du textile, des fruits de mer, de l'agriculture, du carrelage, du miel, de l'acier et du fer, de l'aluminium et du bois", disent les douanes dans un communiqué.

Certains importateurs ont illégalement reconditionné des produits chinois et demandé un certificat d'origine vietnamien pour les exporter aux Etats-Unis, en Europe et au Japon, précisent-elles.

Selon le communiqué, le Vietnam est en train de mettre en place une procédure qui permettra de mieux contrôler l'origine des produits destinés à l'exportation et d'imposer des sanctions financières aux contrevenants.

Une analyse des données commerciales publiée ce mois-ci par la société de négoce japonaise Nomura Holdings montre que le Vietnam est de loin le premier bénéficiaire de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, un certain nombre d'entreprises ayant préféré changer de fournisseurs pour éviter les droits de douane américains.

(James Pearson, avec Mai Nguyen à Singapour Tangi Salaün pour le service français)