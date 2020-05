NORBORD : PRÉSENTE SES RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE DE 2020; FAIT UNE MISE À JOUR SUR LA COVID-19 ET DÉCLARE UN DIVIDENDE TRIMESTRIEL

Remarque : Les données financières sont exprimées en dollars US, à moins d'indication contraire.

FAITS SAILLANTS DU T1 2020

BAIIA ajusté de 75 millions de dollars et résultat net ajusté de 0,26 $ par action, dilué

Baisse de 2 % en glissement trimestriel et de 4 % en glissement annuel des coûts unitaires de fabrication en Amérique du Nord

Liquidité de 247 millions de dollars à la fin du trimestre, après un investissement saisonnier de 69 millions de dollars dans le fonds de roulement

Déclaration d'un dividende trimestriel variable de 0,05 $ CA par action payable aux actionnaires inscrits le 1 er juin 2020

Mise en œuvre du plan d'intervention relatif à la COVID-19 et des ajustements connexes à la configuration opérationnelle et des mesures de conservation de la trésorerie

TORONTO, ON (le 6 mai 2020) - Norbord inc. (TSX et NYSE : OSB) a déclaré aujourd'hui un BAIIA ajusté de 75 millions de dollars au premier trimestre de 2020, comparativement à 27 millions de dollars au quatrième trimestre de 2019 et à 42 millions de dollars au premier trimestre de 2019. L'augmentation en glissement trimestriel est principalement attribuable à la hausse des prix réalisés des panneaux à copeaux orientés (OSB) nord-américains et des volumes d'expédition, tandis que l'augmentation en glissement annuel est attribuable à la hausse des prix réalisés des panneaux OSB nord-américains, ainsi qu'à la baisse des prix des matières premières et de l'énergie, partiellement annulée par la baisse des volumes d'expédition. Les activités nord-américaines ont généré un BAIIA ajusté de 68 millions de dollars, comparativement à 20 millions de dollars au quatrième trimestre de 2019 et à 23 millions de dollars au premier trimestre de 2019, et les activités européennes ont constaté un BAIIA ajusté de 10 millions de dollars contre 11 millions de dollars au quatrième trimestre de 2019 et 21 millions de dollars au premier trimestre de 2019.

« Le premier trimestre de l'exercice a connu un excellent départ, la tendance à la hausse des activités de mises en chantier d'habitations à la fin de 2019 s'étant poursuivie jusqu'en 2020. En fait, notre BAIIA ajusté a presque doublé par rapport aux niveaux de l'exercice précédent et a été notre meilleur résultat en six trimestres », a déclaré Peter Wijnbergen, président et chef de la direction de Norbord. « Le trimestre aurait vraiment été excellent, n'eût été la pandémie de COVID-19, dont l'incidence a commencé à se répercuter sur la demande d'un certain nombre de nos clients vers la fin de mars. Malgré les défis immédiats que pose la COVID-19, je suis fier de la capacité de réaction et d'adaptation rapide et adéquate de notre entreprise. Nos employés ont fait preuve d'une grande résilience face à l'incertitude et aux modifications des conditions de travail, et se sont bien adaptés aux demandes pour continuer de répondre aux besoins de nos clients. Personne ne peut prédire l'évolution de la pandémie. Cependant, l'équipe à Norbord a travaillé sans relâche pour élaborer des plans d'urgence et elle a pris des mesures décisives pour maintenir la souplesse opérationnelle, préserver les emplois pour le plus grand nombre possible d'employés et veiller à ce que l'entreprise soit prête à un retour à la croissance lorsque les conditions du marché s'y prêteront. Le plus important, cependant, c'est que nous avons accompli tout cela en accordant la plus grande priorité à la santé et à la sécurité de nos employés. »

Norbord a comptabilisé un résultat net ajusté de 21 millions de dollars ou 0,26 $ par action (de base et dilué), comparativement à une perte ajustée de 11 millions de dollars ou 0,13 $ par action (de base et diluée) au quatrième trimestre de 2019 et à une perte ajustée de 2 millions de dollars ou 0,02 $ par action (de base et diluée) au premier trimestre de 2019. Le résultat net ajusté ne tient pas compte des éléments non récurrents ou des autres éléments et se base sur un taux d'imposition normalisé :

en millions de dollars T1 2020 T4 2019 T1 2019 Résultat net 20 (12) 1 Ajusté pour : Perte sur la cession d'actifs - 2 - Rémunération à base d'actions et frais connexes - 1 1 (Recouvrement) charge d'impôt déclaré(e) 8 (6) (5) Résultat net ajusté avant impôt 28 (15) (3) Recouvrement (charge) d'impôt au taux prévu par la loi1 (7) 4 1 Résultat net ajusté 21 (11) (2)

(1) Représente le taux d'imposition combiné fédéral-provincial canadien prévu par la loi.

Plan d'intervention relatif à la COVID-19

Santé et sécurité en milieu de travail

En février, l'entreprise a formé une équipe d'intervention en lien avec la COVID-19 pour suivre de près en permanence l'évolution de la situation. Elle a également commencé à mettre en œuvre diverses politiques et à recommander des mesures afin de conserver une longueur d'avance sur la COVID-19 (maladie à coronavirus) et ses répercussions possibles.

Norbord a pris des précautions importantes dans ses usines pour assurer en permanence la santé et la sécurité des employés, de leurs familles et des collectivités dans lesquelles la Société exerce ses activités. Plus précisément, des procédures ont été mises en œuvre pour veiller à ce qu'un équipement de protection individuelle adéquat soit disponible et utilisé, et les techniques de nettoyage ont été améliorées dans toutes les usines. Des horaires en rotation ont été établis pour limiter les contacts entre les divers quarts de travail, la circulation des employés était limitée à certaines zones des usines et les heures de début de quart de travail et des pauses-repas étaient échelonnées, afin de limiter les interactions étroites. Au besoin, pour que les employés puissent interagir entre eux, des procédures ont été établies pour assurer l'éloignement physique. Ensemble, ces mesures ont permis à toutes les usines de Norbord de demeurer ouvertes.

Le rendement en matière de sécurité au cours du trimestre a affiché une amélioration notable de 32 % par rapport au trimestre correspondant de l'année dernière, ce qui témoigne de l'incidence de l'initiative axée sur la sécurité « Ensemble on est plus fort » lancée à l'échelle de l'entreprise en 2019 et de l'attention soutenue démontrée par tous les employés pendant une période où de nombreux changements ont dû être apportés au milieu de travail.

Planification opérationnelle et des activités

Lorsqu'il est devenu évident que les répercussions économiques de la pandémie seraient importantes, des équipes de préparation de l'entreprise ont été mises sur pied pour surveiller, évaluer et gérer efficacement les risques émergents. Tous les déplacements non essentiels ont été annulés et des politiques d'auto-isolation ont été adoptées pour les employés qui avaient voyagé à l'extérieur de leur pays d'origine respectif. Depuis la mi-mars, les employés du siège social et des bureaux des usines font du télétravail. Des plans de continuité des activités ont été mis en œuvre dans l'ensemble de l'entreprise et les systèmes opérationnels clés ont été réorganisés pour intégrer l'accès à distance et sécurisé, y compris le déploiement rapide d'outils et de la capacité qui ont permis aux employés de travailler efficacement de l'extérieur du bureau.

Le 25 mars, Norbord a annoncé des modifications à sa configuration opérationnelle, notamment en réduisant les quarts de travail et en faisant fonctionner en alternance ses usines nord-américaines de manière à faire correspondre la production à une réduction prévue de la demande de panneaux OSB. Norbord a par la suite pris des mesures similaires dans ses activités européennes, en ajustant les horaires d'exploitation des usines pour faire correspondre la production à une demande réduite de panneaux.

En avril, Norbord a réduit d'environ 35 % la capacité de ses usines en exploitation en Amérique du Nord et en Europe. La demande des clients fluctue énormément et la capacité de la Société de continuer à exploiter l'une ou l'autre de ses usines pourrait être influencée par des facteurs qui échappent au contrôle de Norbord, y compris les restrictions imposées par le gouvernement. Par conséquent, il pourrait être nécessaire d'apporter d'autres ajustements opérationnels. La Société n'a pas l'intention de fournir des mises à jour opérationnelles intratrimestrielles à moins qu'un changement important ne soit apporté à cette stratégie de réduction.

Demande des clients et chaîne d'approvisionnement

À l'heure actuelle, dans la plupart des régions où Norbord exerce ses activités, le secteur des produits forestiers a été désigné comme secteur essentiel au soutien des infrastructures essentielles et des projets de construction. À ce jour, aucune des usines de la Société n'a été obligée de fermer pour de longues périodes en vertu de restrictions gouvernementales, et Norbord n'a connu aucune perturbation importante dans l'approvisionnement de la matière première ou d'autres matériaux. La Société s'appuie sur une chaîne d'approvisionnement essentiellement nationale et régionale, qui ne dépend pratiquement pas du tout des importations. De plus, la plupart des clients de Norbord dans les secteurs de la construction domiciliaire et des travaux de réparation et de rénovation, demeurent en activité, bien que certains d'entre eux fonctionnent à capacité réduite. Un certain nombre des clients industriels de la Société qui fabriquent des produits jugés non essentiels ont dû interrompre leurs activités en mars, mais certains ont recommencé à rouvrir au cours des trois dernières semaines.

Liquiditéset répartition des capitaux

À la fin du trimestre, Norbord disposait d'une base solide de liquidités de 247 millions de dollars, même après un investissement de 69 millions de dollars pour le renforcement saisonnier au premier trimestre du fonds de roulement d'exploitation. La Société continue de surveiller de près son bilan et ses flux de trésorerie, elle jouit d'une marge de manœuvre confortable par rapport aux clauses financières restrictives régissant l'accès à ses facilités de crédit consenties. La dette obligataire de base à long terme totalise 665 millions de dollars, sans échéance prévue avant 2023.

Comme il a été annoncé précédemment, Norbord reporte ses projets d'immobilisations non critiques et réduit de 25 % supplémentaires son budget de dépenses en immobilisations pour 2020, le faisant passer de 100 à 75 millions de dollars. L'investissement annuel minimum requis pour maintenir les actifs actuels de la Société est d'environ 35 millions de dollars.

Au cours du trimestre, Norbord a racheté environ 1,0 million d'actions dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités (OPRCNA) et continue de croire que ses actions se négocient nettement en dessous de leur valeur intrinsèque. Toutefois, afin de préserver la souplesse financière compte tenu de l'incertitude qui influe sur les perspectives à court et à moyen terme, la Société a réduit au minimum les rachats d'actions à partir du début de mars et a suspendu tous les rachats pendant la période d'interdiction du premier trimestre.

Étant donné la perspective économique très incertaine, le conseil d'administration a réduit le dividende trimestriel à 0,05 $ CA par action ordinaire, contre 0,20 $ CA au trimestre précédent, conformément à la politique de dividende variable de Norbord et à l'approche équilibrée adoptée par la Société en matière de répartition du capital.

Perspectives d'affaires

Bien qu'il subsiste une grande incertitude quant à l'ampleur et à la durée des répercussions de la pandémie actuelle de COVID-19 sur l'économie, un certain nombre de marchés de Norbord, en particulier les marchés des travaux de réparation et de rénovation d'Allemagne et d'Amérique du Nord ont été jusqu'à maintenant plus résilients que prévu. La Société continuera d'ajuster ses activités selon les besoins et de gérer prudemment ses coûts et ses dépenses en immobilisations afin de protéger la souplesse du bilan. Elle envisagera également d'autres moyens de conserver les liquidités, d'augmenter les liquidités actuelles et de se prévaloir, s'il y a lieu, des programmes de soutien du gouvernement lorsqu'ils sont admissibles dans les régions où elle exerce ses activités.

« Il a été difficile de prendre la décision de réduire la production dans l'ensemble de l'entreprise dans le cadre du plan d'intervention relatif à la COVID-19 de Norbord, mais elle était nécessaire en raison des incertitudes économiques à grande échelle », a ajouté M. Wijnbergen. « Notre équipe de direction possède une expérience approfondie de cette industrie et a fait ses preuves en travaillant dans des conditions de marché difficiles. Norbord maintient un bilan prudent assorti de liquidités en quantité suffisante, elle a créé une configuration d'exploitation très souple, et elle peut compter sur l'engagement de ses employés et la détermination de tous à faire preuve de la souplesse nécessaire pour relever les défis que nous réserve l'avenir. »

Conditions du marché

En Amérique du Nord, les activités de construction d'habitations neuves aux États-Unis, facteur qui influe le plus fortement sur la demande de panneaux OSB, a continué de se renforcer pendant la majeure partie du trimestre. Le taux annualisé désaisonnalisé des mises en chantier de logements aux États-Unis s'est établi en moyenne à 1,60 million d'unités en janvier et en février, en hausse de 31 % en glissement annuel, et les mises en chantier de maisons unifamiliales (qui consomment environ trois fois plus de panneaux OSB que les habitations multifamiliales) ont augmenté de la même façon. Le nombre de mises en chantier aux États-Unis a diminué pour s'établir à 1,22 million en mars, en raison de l'incidence de la COVID-19, soit légèrement en avance sur les résultats de mars 2019. Le taux de délivrance des permis de construction (indicateur prospectif) s'est établi en moyenne à 1,51 million d'unités en janvier et février, avant de reculer à 1,35 million en mars, ce qui représente quand même une majoration de 5 % par rapport à mars 2019. Plusieurs analystes du secteur du logement aux États-Unis n'ont pas encore mis à jour leurs prévisions de mises en chantier aux États-Unis pour 2020 afin de tenir compte des répercussions de la COVID-19 sur l'économie, mais parmi ceux qui l'ont fait, les prévisions consensuelles sont d'environ 1,15 million d'unités, ou soit près de 10 % sous les niveaux de 2019.

Les prix de référence des panneaux OSB en Amérique du Nord étaient supérieurs pendant la majeure partie du trimestre avant que l'incidence de la pandémie de COVID-19 ne se fasse sentir. Les prix de référence moyens dans toutes les régions étaient beaucoup plus élevés par rapport aux deux trimestres de référence. Le tableau suivant résume les prix de référence moyens ($/Mpi2- 7/16 po) par région pour les trimestres pertinents :

Région nord-américaine % de la capacité d'exploitation de Norbord T1 2020 T4 2019 T1 2019 Nord-centre 15 % 271 223 211 Sud-est 36 % 251 199 197 Ouest canadien 29 % 255 190 160

En Europe, la demande pour les panneaux s'est considérablement améliorée pendant la majeure partie du trimestre avant de reculer en fin de trimestre, la pandémie de COVID-19 ayant forcé de nombreux clients britanniques de l'entreprise à fermer leurs portes vers la fin mars. En monnaie locale, les prix moyens des panneaux ont poursuivi la baisse amorcée au troisième trimestre de 2019, soit une baisse de 2 % en glissement trimestriel et de 16 % en glissement annuel.

Performance

Au premier trimestre, les expéditions nord-américaines de Norbord ont augmenté de 9 % en glissement trimestriel, l'ajout de six journées d'exercice supplémentaires au cours du trimestre ayant contribué à cette augmentation. En glissement annuel, les expéditions du premier trimestre ont reculé de 7 %, en raison principalement des suspensions pour une durée indéterminée en 2019 de l'usine de 100 Mile House, en Colombie-Britannique, et de la chaîne 1 de l'usine de Cordele, en Géorgie.

Exclusion faite de l'usine de Chambord, au Québec, les usines nord-américaines de Norbord ont tourné à 79 % de leur capacité disponible au premier trimestre de 2020, comparativement à 77 % au quatrième trimestre de 2019 et à 85 % au premier trimestre de 2019. L'augmentation du ratio de capacité en glissement trimestriel (selon le nombre de jours d'exercice de chaque période) était attribuable à l'amélioration de la productivité au cours du trimestre à l'étude ainsi qu'au calendrier des fermetures annuelles aux fins d'entretien et autres temps d'arrêt. La diminution en glissement annuel est attribuable aux suspensions de la production pour une période indéterminée de l'usine de 100 Mile House et de la chaîne 1 de l'usine de Cordele en 2019.

Au premier trimestre, les coûts de production unitaires décaissés par panneau OSB de Norbord en Amérique du Nord (exclusion faite des régimes de participation aux bénéfices des usines et des coûts du fret) ont diminué de 2 % comparativement au quatrième trimestre de 2019 et de 4 % par rapport au premier trimestre de 2019. Les coûts unitaires ont diminué en glissement trimestriel, en raison de l'amélioration de la productivité et du calendrier des fermetures annuelles aux fins d'entretien et autres temps d'arrêt. En glissement annuel, les coûts unitaires ont diminué en raison de la baisse des prix des matières premières et de l'énergie, de l'amélioration de la productivité et du calendrier des fermetures annuelles aux fins d'entretien.

En Europe, au premier trimestre, les expéditions de Norbord ont augmenté de 26 % en glissement trimestriel en raison de l'intensification continue des activités à l'usine d'Inverness, en Écosse, et des journées d'exercice supplémentaires, mais elles ont diminué de 4 % en glissement annuel en raison des répercussions financières de la COVID-19. Les usines européennes de Norbord ont fonctionné à 93 % de leur capacité déclarée au cours du premier trimestre de 2020, comparativement à 87 % au quatrième trimestre de 2019 et à 89 % au premier trimestre de 2019. La hausse du ratio de capacité des usines par rapport aux deux périodes comparatives s'explique par l'accélération continue des activités de l'usine d'Inverness, qui a démarré au quatrième trimestre de 2017.

Au cours du trimestre, la Société a généré des profits de 21 millions de dollars au titre du Programme d'amélioration des marges (PAM), en raison de l'amélioration de la productivité et de la composition des produits, du calendrier des fermetures annuelles aux fins d'entretien et autres temps d'arrêt, ainsi qu'à la baisse les frais de vente, des frais généraux et des frais d'administration. Les résultats liés au PAM sont mesurés par rapport à l'exercice précédent selon des prix et des taux de change constants.

Les investissements dans les immobilisations corporelles et les immobilisations incorporelles se sont élevés à 25 millions de dollars au premier trimestre de 2020, dont 9 millions de dollars (37 millions de dollars jusqu'à maintenant) dans le projet de la phase 2 d'Inverness et 2 millions de dollars (53 millions de dollars jusqu'à maintenant) dans le projet de reconstruction de l'usine de Chambord. La Société n'a toutefois pas encore pris de décision relativement au redémarrage de l'usine de Chambord, attendant d'être absolument sûre que les clients ont besoin de plus de produits.

Dans le cadre du plan d'intervention relatif à la COVID-19, les investissements de Norbord dans les immobilisations corporelles en 2020 ont été réduits, passant de 100 millions de dollars à 75 millions de dollars pour l'entretien de projets commerciaux et de projets mettant l'accent sur les réductions des coûts de fabrication dans l'ensemble des usines de la Société; ainsi qu'une partie consacrée à la reconstruction de l'usine de Chambord et aux projets de phase 2 à Inverness. Il comprend également des investissements en appui à la stratégie de la Société visant à augmenter la production de produits spécialisés destinés aux applications industrielles et à l'exportation.

Le fonds de roulement d'exploitation s'élevait à 197 millions de dollars à la clôture de la période, comparativement à 120 millions de dollars au 31 décembre 2019 et à 183 millions de dollars au 6 avril 2019. La hausse en glissement trimestriel est principalement attribuable au calendrier des paiements, à la constitution saisonnière habituelle de stocks de billes dans les usines nordiques en Amérique du Nord, ainsi qu'à l'incidence de l'augmentation des volumes de vente et des prix des panneaux OSB en Amérique du Nord sur les créances clients. L'augmentation en glissement annuel est principalement attribuable au calendrier des paiements, mais a été partiellement annulée par l'incidence de la diminution des volumes de vente et des prix moyens des panneaux OSB en Europe sur les créances clients. La Société vise à réduire au minimum la quantité de capital détenue dans le fonds de roulement d'exploitation et continue de le maintenir à des niveaux minimaux.

En fin d'exercice, Norbord disposait de 247 millions de dollars en liquidités inutilisées, dont 30 millions de dollars en trésorerie et équivalents de trésorerie et 217 millions de dollars en lignes de crédit bancaire renouvelables. La valeur corporelle nette de la Société se chiffrait à 986 millions de dollars et le ratio d'endettement fondé sur la valeur comptable, à 40 %, des ratios largement conformes aux engagements bancaires.

Dividendes

Le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel variable de 0,05 $ CA par action ordinaire, payable le 22 juin 2020 aux actionnaires inscrits le 1er juin 2020. Conformément à la politique de dividendes variables de l'entreprise, le dividende est réduit par rapport au niveau de 0,20 $ CA par action ordinaire du trimestre précédent afin de préserver la souplesse de la trésorerie et du bilan, compte tenu de l'incertitude économique causée par la pandémie actuelle de COVID-19. Tout dividende réinvesti le 22 juin 2020 dans le cadre du régime de réinvestissement des dividendes de la Société sera utilisé par l'agent des transferts pour le rachat d'actions ordinaires sur le marché libre.

Les dividendes de Norbord sont déclarés en dollars canadiens. Les actionnaires inscrits et les propriétaires réels peuvent choisir de recevoir leurs dividendes en dollars canadiens ou le montant équivalent en dollars américains. À moins qu'ils ne demandent à recevoir le montant équivalent en dollars américains, les actionnaires recevront les dividendes en dollars canadiens. Le montant équivalent en dollars américains des dividendes sera calculé en fonction du taux de change de midi établi par Bloomberg FX Fixings Service (BFIX) à la date de clôture des registres ou, si la date de clôture des registres tombe une fin de semaine ou un jour férié, du taux de change de midi de BFIX le jour ouvrable précédent.

Les actionnaires inscrits souhaitant recevoir le montant équivalent en dollars américains sont invités à communiquer avec l'agent des transferts de Norbord, Société de fiducie AST (Canada), par téléphone, au 1 800 387-0825, ou par courriel, à inquiries@canstockta.com. Les propriétaires réels (c.-à-d. ceux qui ont confié la détention de leurs actions de Norbord à une firme de courtage) sont invités à communiquer avec le courtier détenant leurs actions.

La politique de dividendes variables de Norbord cible le paiement aux actionnaires d'une partie des flux de trésorerie disponibles en fonction de la situation financière de la Société, de ses résultats d'exploitation, de ses flux de trésorerie, de ses besoins en capitaux et des restrictions en vertu des lignes de crédit bancaire renouvelables de la Société, de même que des perspectives du marché pour les principaux produits de la Société et des conditions commerciales et économiques plus générales, entre autres facteurs. Le conseil conserve le pouvoir discrétionnaire de modifier la politique de dividendes de la Société, de la façon et au moment qu'il juge nécessaire ou opportun à l'avenir. Pour ces raisons, entre autres, le conseil peut, à sa discrétion, décider d'augmenter, de maintenir, de diminuer, de suspendre ou de discontinuer le paiement de dividendes en espèces à l'avenir.

Offre publique de rachat dans le cours normal des activités

Au cours du premier trimestre de 2020, 1,0 million d'actions ont été rachetées en vertu de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de la Société pour un coût de 22 millions de dollars. Les actions ordinaires rachetées dans le cadre de l'offre de rachat ont été annulées. Norbord a racheté un total de 1,2 million d'actions jusqu'à maintenant en vertu de son offre de rachat actuelle au coût de 27 millions de dollars.

Renseignements complémentaires

Veuillez prendre note que le communiqué, le rapport de gestion, les états financiers non audités consolidés et les notes afférentes aux états financiers pour le premier trimestre de 2020 de Norbord ont été déposés sur SEDAR (www.sedar.com) et EDGAR (www.sec.gov) et sont accessibles dans la section destinée aux investisseurs sur le site Web de la Société à l'adresse www.norbord.com. Les actionnaires peuvent obtenir gratuitement sur demande une copie imprimée des états financiers annuels audités de Norbord. Il est également possible de consulter sur le site Web de la Société des documents de présentation contenant des informations historiques et prospectives au sujet de Norbord, y compris des documents renfermant des renseignements complémentaires sur les résultats financiers de la Société. Les actionnaires sont invités à lire ces documents.

Conférence téléphonique

Norbord tiendra une conférence téléphonique destinée aux analystes et aux investisseurs institutionnels le mercredi 6 mai 2020, à 14 h, HE. La conférence sera diffusée en direct sur Internet aux adresses www.norbord.com et www.newswire.ca. Une présentation connexe sera accessible avant le début de la conférence à la section « Investisseurs/Conférence téléphonique » du site Web de Norbord. Un enregistrement sera disponible environ une heure après la conférence jusqu'au 5 juin 2020; pour l'écouter, il suffit de composer le 1 888 203-1112 ou le 647 436-0148 (mot de passe 9392296 et NIP 9607). Un enregistrement audio et une transcription écrite seront également disponibles sur le site Web de Norbord.

Norbord

Norbord inc. est un important producteur international de panneaux dérivés du bois et le plus grand producteur mondial de panneaux à copeaux orientés (« OSB »). En plus des panneaux OSB, Norbord fabrique des panneaux de particules, des panneaux de fibres de densité moyenne et des produits connexes à valeur ajoutée. Norbord possède des actifs d'environ 1,9 milliard de dollars et emploie quelque 2 400 personnes dans 17 usines aux États-Unis, au Canada et en Europe. Norbord est une société ouverte et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « OSB ».

