Stratégie du fonds géré par NORDEA INVESTMENT FUNDS SA Le fonds vise ¨¤ pr¨¦server le capital des investisseurs et ¨¤ leur fournir un rendement sup¨¦rieur ¨¤ la moyenne des taux offerts sur les march¨¦s obligataires ¨¤ haut rendement europ¨¦ens. Les investissements du fonds sont li¨¦s ¨¤ la composition de son indice de r¨¦f¨¦rence. Le fonds investit au moins deux tiers de ses actifs nets en obligations ¨¤ haut rendement ¨¤ taux fixe ou variable ¨¦mises par des emprunteurs priv¨¦s ou des autorit¨¦s publiques ayant leur si¨¨ge ou qui exercent une partie pr¨¦pond¨¦rante de leurs activit¨¦s en Europe. Le fonds peut investir jusqu¨¤ un tiers de ses actifs nets dans des instruments du march¨¦ mon¨¦taire ainsi quen titres de cr¨¦ance libell¨¦s dans une autre devise que sa devise de r¨¦f¨¦rence ou qui ne remplissent pas les conditions ¨¦nonc¨¦es ci-dessus en termes g¨¦ographiques. Le fonds peut en outre investir ¨¤ concurrence de 10% de ses actifs nets dans des actions.

Performances du fonds : Nordea 1 - European High Yld Bd BP EUR

Performances Historiques Glissantes au 18-03-2020 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Fonds -17.25% -17.79% -17.13% -16.23% -13.36% -8.49% +92.55% Catégorie -14.73% -15.55% -14.57% -13.55% -10.15% -6.92% - Indice -15.14% -16.12% -14.97% -14% -9.78% -4.4% -

Copyright © 2009 Morningstar. All Rights Reserved. The information, data and opinions expressed (“Information”) and contained herein: (1) are proprietary to Morningstar and/or its content providers and are not intended to represent investment advice or recommendation to buy or sell any security; (2) may not be copied or distributed without express license to do so; and (3) are not warranted to be accurate, complete or timely. Morningstar reserve its rights to charge for access to these Ratings and/or Rating report. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this Rating, Rating Report or Information contained therein.