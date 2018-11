Nordea s'installe en Finlande pour s'ancrer en zone euro

HELSINKI (awp/afp) - La première banque nordique, Nordea, a quitté la Suède pour prendre ses nouveaux quartiers en Finlande et mettre les deux pieds en zone euro, se plaçant ainsi sous la protection de l'Union bancaire.

Célébrée en grande pompe début octobre, l'arrivée de Nordea en Finlande et donc en zone euro (dont la Suède ne fait pas partie) est une première pour l'un des plus importants établissements financiers européens depuis l'annonce du Brexit en 2016.

"Beaucoup d'autres banques y voient un intérêt mais n'ont pas encore sauté la pas", assure à l'AFP Ari Kaperi, responsable des risques chez Nordea. "Elles voient la difficulté d'être une banque transfrontalière, exposée à des réglementations et des règles différentes d'un pays à l'autre", ajoute-t-il.

En se domiciliant en Finlande, Nordea entre dans l'Union bancaire européenne, créée dans le sillage de la crise de la zone euro début 2010 pour placer les banques des pays membres sous la supervision de la Banque centrale européenne (BCE).

"Il est important que les exigences réglementaires soient équitables, prévisibles et stables. C'est ainsi que nous voyons l'Union bancaire", selon M. Kaperi.

La banque avait motivé son départ de la Suède en septembre 2017 pour des raisons fiscales, après que le gouvernement suédois eut annoncé vouloir augmenter de quelque 40% une taxe spéciale sur les banques destinée à mettre, selon lui, le pays à l'abri d'une future crise financière.

"Avec les mesures suédoises prévues, les frais - y compris de résolution et les systèmes de garantie de dépôts - auraient été beaucoup plus élevés pour nous plus que n'importe quelle banque installée dans l'Union bancaire", fait valoir M. Kaperi.

En février, la banque a estimé que son déménagement à Helsinki lui permettrait ainsi d'économiser jusqu'à 1,2 milliard d'euros.

Toutefois, pour d'autres banques, prendre une telle décision pourrait ne pas se révéler aussi facile que pour Nordea.

La banque nordique n'a pratiquement pas délocalisé son personnel, ni ses infrastructures - ses opérations et sa structure de gestion étant déjà réparties sur l'ensemble du territoire nordique. Seuls le PDG Casper von Koskull et d'autres cadres supérieurs quitteront la Suède ou le Danemark pour s'installer en Finlande.

"Il n'y a pas de grands camions de déménagement de Stockholm pour Helsinki car nous n'avons jamais eu de siège social traditionnel centralisé", souligne Casper von Koskull.

Preuve de confiance

La décision prise par Nordea est considérée à de nombreux égards comme un élément de confiance majeur en la Finlande et l'Union bancaire.

"C'est un signe de reconnaissance pour la Finlande, nous avons été actifs dans le développement de l'Union bancaire qui a donné un environnement très stable pour le secteur financier", observe Piia-Noora Kauppi, responsable de l'organisation finlandaise des services financiers.

De son côté, le gouverneur de la Banque de Finlande, Olli Rehn, interrogé par le télévision finlandaise YLE, parle du déménagement de Nordea dans la capitale finlandaise comme d'un "vote de confiance en l'Union bancaire de la zone euro".

Lorsque les États adhèrent à l'Union bancaire, la surveillance de toutes les grandes banques domiciliées sur leur territoire passe des autorités nationales à la BCE, basée à Francfort.

Mais l'essentiel du travail préparatoire, comme les inspections et les analyses, sera effectué via l'organisme national finlandais de surveillance financière, qui recrute trente personnes supplémentaires pour faire face à la nouvelle charge de travail.

Le secteur financier finlandais, jusqu'à présent plutôt faible dans le jeu européen, devrait être en capacité de côtoyer les plus grands. La Banque de Finlande estime que le déménagement quadruplera la taille du secteur bancaire finlandais dans l'économie.

Nordea est d'ailleurs devenue, à la faveur de son déménagement, la plus grande entreprise commerciale de Finlande, avec un résultat d'exploitation de 9,5 milliards d'euros en 2017. Ses actifs s'élevait à 581,6 milliards d'euros, soit 2,5 fois le produit intérieur brut de la Finlande.

Cela entraîne également des risques structurels plus importants en cas d'accident. En juin, l'autorité de surveillance financière (FSA) du pays a annoncé des exigences de fonds propres plus strictes pour les banques en préparation de l'arrivée de Nordea.

