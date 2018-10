Nordea Bank : informée de soupçons de blanchiment d'argent 0 0 16/10/2018 | 20:09 Envoyer par e-mail :

STOCKHOLM, 16 octobre (Reuters) - La banque nordique Nordea a déclaré mardi avoir connaissance des soupçons du fonds Hermitage Capital Management sur des pratiques de blanchiment d'argent la concernant et elle affirme avoir signalé aux autorités toutes les transactions suspectes. L'autorité suédoise de lutte contre les crimes économiques a déclaré mardi avoir reçu des documents de la part d'Hermitage censés montrer que Nordea n'a pas respecté ses responsabilités en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Elle les examine et n'a pas encore ouvert d'enquête. "Nous avons connaissance de ce signalement et chez Nordea, nous travaillons étroitement avec les autorités compétentes dans les pays où nous sommes présents", écrit Nordea dans un communiqué transmis par courriel à Reuters. (Simon Johnson, avec Johan Ahlander et Teis Jensen Bertrand Boucey pour le service français)