Macquarie a relevé sa recommandation sur Nordex de "sousperformance" à "surperformance" après la baisse des cours et a relevé son objectif de cours de 13,66 à 14,50 EUR. Les risques semblent désormais dans les cours et le fabricant d'éoliennes affiche un meilleur potentiel pour 2020 et 2021.