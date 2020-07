Nordic Semiconductor ASA : Raid Viking sur la croissance

Les dispositifs médicaux connectés, moteur de croissance clé

La pandémie de coronavirus a renforcé la tendance en faveur du digital et a changé le rythme d'adoption des technologies dans certains secteurs notamment la santé. C'est d'ailleurs dans ce secteur que NOD réalise la plus forte croissance de son CA avec une augmentation de 157,5%.

Source : Nordic Semiconductor

Plusieurs exemples permettent de mettre en avant cette croissance des résultats. La Cleanbox , qui permet de désinfecter jusqu'à 100 masques par heure, utilise le circuit intégré nRF52832 de chez Nordic Semiconductor. La société américaine Sixgill utilisera également cette même puce pour sa solution Sixgill Sense™ Hospital Asset Orchestration. Cette technologie donne la possibilité de suivre en temps réel la disponibilité et l'emplacement d'équipements médicaux comme les ventilateurs et les défibrilateurs, qui se sont avérés vitaux pendant cette crise sanitaire.Outre la santé, NOD se place également sur une autre thématique porteuse : les vélos électriques. La société norvégienne a en effet annoncé qu'elle allait équiper les kits espagnols Unlimited permettant de convertir n'importe quel vélo en vélo électrique. Pour en savoir plus, c'est ici Enfin, si les mesures mondiales contre le coronavirus impliquent toujours un risque de perturbation de la chaîne d'approvisionnement, NOD relève que ses clients passent des commandes anticipées afin de garantir leur livraison.La société norvégienne table désormais sur un CA compris entre 95 et 105 millions de dollars au cours du T3 2020.