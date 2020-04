Nordson EFD : aide les fabricants d'équipements médicaux à répondre à la demande croissante de dispositifs de diagnostic et de traitement du COVID-19

Des sous-ensembles de respirateurs aux kits de dépistage, Nordson EFD donne la priorité aux besoins des fabricants de dispositifs médicaux en intervenant et en procédant aux livraisons dans les plus brefs délais.

Nordson EFD, une société de Nordson (NASDAQ: NDSN), premier fabricant mondial de systèmes de dosage de fluides de précision, s'engage à aider les fabricants à accroître leurs capacités de production afin de satisfaire la demande croissante de dispositifs médicaux utilisés pour traiter et diagnostiquer les symptômes du nouveau coronavirus (SARS-CoV-2).

Un intégrateur de systèmes robotiques a contacté Nordson EFD le mercredi 25 mars dans le but de commander de nombreux systèmes de dosage automatisés afin de produire en masse un petit sous-ensemble destiné à être placé à l'intérieur des respirateurs uniques de Ventec Life Systems.

Les respirateurs de soins intensifs Ventec sont portatifs et sont les dispositifs dont les professionnels médicaux de première ligne ont besoin pour lutter contre le COVID-19. Ventec produit également le VOCSN, le seul et unique respirateur multifonction.

L'application des sous-ensembles consistait à fixer deux composants l'un à l'autre à l'aide d'une colle acrylique UV. Nordson EFD a recommandé l'utilisation de ses systèmes de dosage automatisés E3 et de ses doseurs de fluides Performus X100 pour une configuration et une programmation simples et rapides.

« Quatre robots ont quitté l'usine trois jours après que le client nous a contactés », a déclaré Daniel J. Marco, spécialiste des applications chez Nordson EFD. « Nordson EFD a mis en œuvre un service ultrarapide. Les cinq robots suivants ont été fabriqués et expédiés la semaine d'après. »

Parmi les autres applications prioritaires figurent la projection de réactifs médicaux sur les bandelettes des tests de dépistage et le collage du boîtier des cartes de test pour les kits de dépistage du COVID-19. Nordson EFD a conseillé d'utiliser le système de jetting PICO Pµlse pour ces applications en raison de sa vitesse de dépose élevée et de sa précision inégalée. Certains systèmes ont été expédiés le jour même de leur commande.

Nordson EFD s'engage à aider les fabricants à satisfaire la demande croissante de dispositifs médicaux nécessaires pour venir en aide aux populations pendant cette pandémie. Forts d'une expertise de plus de 50 ans dans le domaine du dosage de fluides et de la maîtrise de la technologie adaptée pour proposer une aide à distance, les spécialistes techniques de Nordson EFD sont qualifiés pour répondre à tout besoin de dosage.

Pour de plus amples informations, rendez visite à Nordson EFD sur Internet, sur nordsonefd.com, linkedin.com/company/nordson-efd ou envoyez un e-mail à l'adresse info@nordsonefd.com ou appelez le +1 401.431.7000 ou le 800.556.3484.

À propos de Nordson EFD

Nordson EFD conçoit et fabrique des systèmes de dosage de fluides de précision pour les process d’assemblage manuels et les lignes d’assemblage automatisées. En permettant aux fabricants de déposer la même quantité d’adhésif, de lubrifiant ou d’autre fluide d’assemblage de manière constante, les systèmes de dosage Nordson EFD aident les entreprises de secteurs très divers à augmenter leur rendement, améliorer la qualité et réduire leurs coûts de production. Parmi les autres capacités de gestion de fluides figurent les seringues et les cartouches haut de gamme pour le conditionnement de produits mono et bi-composants, ainsi qu’une vaste gamme de raccords, coupleurs et connecteurs pour le contrôle du débit des fluides dans les environnements médicaux, biopharmaceutiques et industriels. La société est également l’un des principaux formulateurs de pâtes à souder spéciales pour les applications de dispensing et de sérigraphie dans le secteur de l’électronique.

À propos de Nordson Corporation

Nordson conçoit, fabrique et commercialise des produits et des systèmes différenciés pour la dépose et le traitement d'adhésifs, de revêtements, de polymères, de produits d’étanchéité et de biomatériaux ; et pour la gestion des fluides, l'essai et l'inspection, le traitement des surfaces et le séchage sous UV. Ces produits s’appuient sur une expertise approfondie en matière d’applications ainsi que sur un réseau international de vente et d’assistance. Nous servons une large gamme de marchés finaux de biens de consommation non durables, de biens de consommation durables et de technologie, comprenant l’emballage, les non-tissés, l’électronique, le médical, les appareils ménagers, l’énergie, les transports, le bâtiment et la construction, ainsi que l’assemblage et la finition de produits en général. Fondée en 1954, la société a établi son siège à Westlake, dans l’état de l’Ohio, aux États-Unis. Elle exerce ses activités et dispose de bureaux d’assistance dans plus de 30 pays. Visitez Nordson sur le Web aux adresses suivantes: www.nordson.com, twitter.com/Nordson_Corp ou www.facebook.com/nordson.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200413005216/fr/