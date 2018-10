Nordson : Lancement de la nouvelle galerie vidéo de système de dosage de fluides de Nordson EFD

La galerie vidéo comporte plus de 200 vidéos consacrées aux produits de dosage de fluides de précision, au secteur, aux applications, et bien d'autres encore.

Nordson EFD, une société Nordson (NASDAQ: NDSN), premier fabricant mondial de systèmes de dosage de fluides de précision, annonce le lancement d'un nouveau site de vidéo en ligne, consultable dès maintenant à l'adresse videos.nordsonefd.com. Le site est également accessible via la page "Video Gallery" de Nordson EFD à l'adresse nordsonefd.com/videos.

EFD s'attelle à répondre aux attentes de sa clientèle. La société a donc voulu créer une interface vidéo plus efficace et conviviale. La galerie vidéo est organisée sur une seule et même page principale, de manière à ce que l'utilisateur n'ait pas à naviguer d'une page à l'autre pour trouver ce qu'il recherche.

"La création de connaissances sur les produits et les applications grâce à la vidéo est un élément important pour EFD, et les utilisateurs devraient bénéficier de la meilleure expérience possible", déclare Rhonda Mitchell, responsable de la communication marketing internationale chez Nordson EFD.

La nouvelle galerie vidéo d'EFD propose plus de 200 vidéos en anglais et dans neuf autres langues. La galerie est organisée en catégories, elles-mêmes divisées en sous-catégories, ce qui simplifie au maximum le travail de recherche étant donné que l'utilisateur se déplace dans une structure hiérarchisée pour arriver exactement à la vidéo souhaitée.

Les catégories de la galerie vidéo sont classées de la manière suivante: Vidéos du moment (Top Picks), Produits, Industrie, Comment faire/astuces et outils, Fluides, À propos d'EFD et Vidéos dans d'autres langues. La section Vidéos du moment, qui contient les dernières vidéos d'EFD, est la page d'accueil par défaut de la galerie. Les visiteurs peuvent également trouver des vidéos à l'aide de la barre de recherche se trouvant sur la page de la galerie. La galerie permet en outre de partager des vidéos avec des collègues via les réseaux sociaux et par email.

Pour de plus amples renseignements, retrouvez Nordson EFD en ligne sur nordsonefd.com/videos, facebook.com/NordsonEFD, ou linkedin.com/company/nordson-efd, par email à l'adresse info@nordsonefd.com, ou par téléphone au +1 401 431 7000 ou au 800 556 3484.

À propos de Nordson EFD

Nordson EFD conçoit et fabrique des systèmes de dosage de fluides de précision pour les process d’assemblage manuels et les lignes d’assemblage automatisées. En permettant aux fabricants de déposer la même quantité d’adhésif, de lubrifiant ou d’autre fluide d’assemblage de manière constante, les systèmes de dosage Nordson EFD aident les entreprises de secteurs très divers à augmenter leur rendement, améliorer la qualité et réduire leurs coûts de production. Parmi les autres capacités de gestion de fluides figurent les seringues et les cartouches haut de gamme pour le conditionnement de produits mono et bi-composants, ainsi qu’une vaste gamme de raccords, coupleurs et connecteurs pour le contrôle du débit des fluides dans les environnements médicaux, biopharmaceutiques et industriels. La société est également l’un des principaux formulateurs de pâtes à souder spéciales pour les applications de dispensing et de sérigraphie dans le secteur de l’électronique.

À propos de Nordson Corporation

Nordson conçoit, fabrique et commercialise des produits et des systèmes différenciés pour la dépose et le traitement d'adhésifs, de revêtements, de polymères, de produits d’étanchéité et de biomatériaux ; et pour la gestion des fluides, l'essai et l'inspection, le traitement des surfaces et le séchage sous UV. Ces produits s’appuient sur une expertise approfondie en matière d’applications ainsi que sur un réseau international de vente et d’assistance. Nous servons une large gamme de marchés finaux de biens de consommation non durables, de biens de consommation durables et de technologie, comprenant l’emballage, les non-tissés, l’électronique, le médical, les appareils ménagers, l’énergie, les transports, le bâtiment et la construction, ainsi que l’assemblage et la finition de produits en général. Fondée en 1954, la société a établi son siège à Westlake, dans l’état de l’Ohio, aux États-Unis. Elle exerce ses activités et dispose de bureaux d’assistance dans plus de 30 pays. Visitez Nordson sur le Web aux adresses suivantes: www.nordson.com, twitter.com/Nordson_Corp ou www.facebook.com/nordson.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181023005044/fr/