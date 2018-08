NORDSTROM : est plus optimiste pour ses résultats annuels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Nordstrom a relevé ses objectifs de résultats annuels. Le distributeur vise désormais un bénéfice par action compris entre 3,50 et 3,65 dollars contre une précédente guidance de 3,35 à 3,55 dollars. Ses ventes sont attendues pour leur part entre 15,4 et 15,5 milliards de dollars alors que sa précédente estimation les donnaient entre 15,2 et 15,4 milliards. Au deuxième trimestre clos début août, Nordstrom a vu son bénéfice net croitre de 47% pour atteindre 162 millions de dollars ou 95 cents par action. Ses ventes ont augmenté pour leur part de 7,2% à 4,06 milliards de dollars.En données comparables, elles ont progressé de 4%.Le consensus Zacks était de 83 cents par action et 3,99 milliards de dollars de ventes.