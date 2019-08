Nordstrom : La valeur du jour à Wall Street - NORDSTROM dévoile un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, le titre flambe

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Nordstrom flambe de 14,71 % à 30,41 dollars à la mi-séance dans le sillage de son point d’activité du deuxième trimestre. Le groupe de grands magasins haut de gamme a dévoilé un bénéfice par action ajusté supérieur aux attentes, grâce notamment une discipline en matière de stocks (qui ont diminué de 6,5 %) et de dépenses. Les investisseurs sont convaincus. Ainsi, sur les trois derniers mois, il est ressorti à 90 cents dépassant les estimations de 76 cents. Un an plus tôt, il ressortait à 95 cents.Pour sa part, le chiffre d'affaires s'est révélé inférieur aux attentes. En baisse de 5 %, il a atteint 3,87 milliards de dollars contre 3,93 milliards estimés."Nous nous concentrons sur notre chiffre d'affaires et, bien que cela puisse prendre du temps, nous sommes confiants dans notre capacité à gérer les cycles ", a indiqué Erik Nordstrom, coprésident du groupe."Nous faisons de bons progrès dans des domaines clés qui, à notre avis, stimuleront collectivement la création de valeur pour nos actionnaires", a-t-il ajouté.Sur le trimestre, Nordstrom a notamment vu ses ventes numériques progresser de 4 %.Dans le sillage de cette publication, le groupe a révisé ses perspectives annuelles.Il vise désormais un bénéfice par action ajusté compris entre 3,25 et 3,50 dollars contre une précédente fourchette de 3,35 à 3,65 dollars. Quant aux ventes, elles sont désormais attendues en repli d'environ 2 % contre une précédente cible de -2 % à stable.