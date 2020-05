NORDSTROM : chute des revenus trimestriels de 40%

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Nordstrom Inc. a fat état d'une perte par action ajusté au premier trimestre clos au 2 mai 2020 de 3,33 dollars par action contre un bénéfice par action ajusté de 0,23 dollar un an plus tôt. Le chiffre d'affaires de la chaine de magasins sur la même période est de 2,026 milliards de dollars, en dessous du consensus FactSet de 2,38 milliards. Le groupe souligne que la fermeture de ses magasins durant le confinement a engendré une baisse de 40% de ses revenus trimestriels par rapport au premier trimestre de son exercice 2019.