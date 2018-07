Norsk Hydro : les bénéfices trimestriels en baisse

24/07/2018 | 11:41

Le producteur d'aluminium norvégien Norsk Hydro a fait état, ce mardi, d'une baisse de ses bénéfices réalisés au titre du deuxième trimestre, en raison notamment de la réduction de la production dans son usine d'Alunorte au Brésil et de l'augmentation des coûts des matières premières.



Le résultat sous-jacent d'Hydro, avant éléments financiers et impôts, a ainsi diminué à 2,71 milliards de couronnes norvégiennes au deuxième trimestre, contre 2,93 milliards de couronnes pour le même trimestre de l'année dernière.



Hydro a également déclaré un bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) durant la période de 2,99 milliards de couronnes norvégiennes, en légère hausse (+1%) par rapport aux 2,95 milliards de couronnes norvégiennes de la même période en 2017.



En raison de la situation au Brésil (le groupe a dû y réduire sa production à cause de problèmes juridiques), le programme d'amélioration 'Better' ne devrait pas atteindre la cible de 500 millions de couronnes norvégiennes cette année, a indiqué Norsk Hydro.



Malgré cela, le groupe anticipe toujours une croissance mondiale de la demande d'aluminium primaire (produit par électrolyse à partir de l'alumine extraite de la bauxite) de 4 à 5% en 2018.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.