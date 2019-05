Norsk Hydro autorisé à exploiter à plein régime la plus grande raffinerie

Oslo (awp/afp) - Le géant norvégien d'aluminium Norsk Hydro a annoncé lundi avoir obtenu la levée des dernières restrictions judiciaires pesant sur la plus grande raffinerie d'alumine au monde, Alunorte, dans le nord du Brésil, après un long litige environnemental.

Accusant Alunorte d'être à l'origine de rejets toxiques dans la rivière Pará après des pluies diluviennes, les autorités brésiliennes avaient ordonné qu'Alunorte ne produise qu'à 50% de ses capacités à compter de mars 2018.

Cette décision a, depuis, lourdement pesé sur les résultats et l'action de Norsk Hydro, qui possède 92,1% du site.

Lundi, cinq jours après une décision similaire dans le versant civil de l'affaire, un tribunal fédéral de Belem a levé les restrictions de production qui demeuraient dans le volet pénal, a annoncé Norsk Hydro dans un communiqué.

"La reprise de la production d'Alunorte constitue une étape importante vers la production normale de nos opérations stratégiques (dans l'Etat de) Para", a commenté la nouvelle directrice générale, Hilde Merete Aasheim.

Outre la raffinerie qui peut produire chaque année 6,3 millions de tonnes d'alumine, composant essentiel de l'aluminium, Norsk Hydro exploite dans cet Etat une mine de bauxite (d'où est extraite l'alumine) et une usine d'aluminium, Albras, qui ne produit elle aussi qu'à 50%.

Grâce à la levée des restrictions, Alunorte devrait, selon le groupe norvégien, remonter à un taux d'utilisation compris entre 75 et 85% d'ici à deux mois avant qu'un nouveau filtre presse n'augmente encore ce chiffre au troisième trimestre.

Le 12 avril, Ministerio Publico, le plaignant dans cette affaire, avait envoyé au tribunal fédéral de Belem une motion conjointe avec Alunorte plaidant pour la levée des restrictions, tant au civil qu'au pénal.

Norsk Hydro a toujours démenti tout rejet toxique mais a reconnu des rejets illicites d'eaux de pluie non traitées. Le groupe a présenté ses excuses et a adopté des mesures sociales, opérationnelles et environnementales pour mettre fin au litige.

L'annonce de lundi est intervenue après la clôture de la Bourse d'Oslo, où l'action Norsk Hydro est cotée.

afp/rp