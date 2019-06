Norsk Hydro fait mieux que prévu au 1er trimestre grâce à l'électricité

Oslo (awp/afp) - Le producteur norvégien d'aluminium Norsk Hydro a publié mercredi des résultats trimestriels en forte baisse mais meilleurs que prévu et promis des mesures d'optimisation pour faire face aux incertitudes persistantes sur l'économie mondiale.

Les comptes du premier trimestre devaient initialement être présentés fin avril mais leur publication a été différée à la suite d'une vaste cyberattaque qui a frappé le groupe en mars.

Norsk Hydro a dévoilé une chute de son bénéfice d'exploitation sous-jacent (hors effets de change, effets de stocks, et éléments financiers exceptionnels, un indicateur scruté par les marchés) est ressorti à 559 millions de couronnes (64 millions de francs suisses) contre 3,15 milliards un an plus tôt.

La perte nette a parallèlement été décuplée, à 134 millions de couronnes, pour un chiffre d'affaires en baisse de 6% à 37,6 milliards.

Pour expliquer cette dégradation, l'entreprise a invoqué une baisse du prix de l'aluminium, une hausse du coûts des matières premières et les restrictions de production, résolues depuis, au Brésil.

Les chiffres ressortent toutefois largement au-delà des attentes: les analystes tablaient sur un bénéfice d'exploitation sous-jacent limité à 150 millions de couronnes. Dans les premiers échanges, l'action progressait de 4,64% à la Bourse d'Oslo.

Cette heureuse surprise est due aux bonnes performances de la branche électricité - en Norvège, Norsk Hydro exploite près de ses usines des barrages hydroélectriques dont il commercialise une partie de la production - et de la bonne santé des pièces en aluminium, surtout en Amérique du Nord.

La production d'aluminium primaire (non-recyclé) a en revanche diminué de 6% et les prix de 11%.

"Nous restons optimistes concernant les perspectives de l'aluminium sur le long terme", a déclaré la nouvelle directrice générale du groupe, Hilde Aasheim, dans un communiqué.

"Toutefois, en raison des incertitudes actuelles sur le marché et des difficultés que connaît tout le secteur en termes de rentabilité, nous allons accroître nos ambitions" en termes de discipline financière, a-t-elle ajouté.

Norsk Hydro a échoué à atteindre ses objectifs d'économies, en raison essentiellement de déboires au Brésil, où le groupe a été accusé de rejets toxiques qu'il dément.

A cause de ce litige environnemental, les autorités brésiliennes imposaient depuis début 2018 à Norsk Hydro une réduction de moitié de la production d'Alunorte, la plus grande usine d'alumine - composant essentiel de l'aluminium - au monde, dans le nord du pays. La justice a finalement levé les dernières restrictions le 20 mai dernier.

Norsk Hydro a par ailleurs revu à la baisse les coûts de la cyberattaque dont il a été la cible, désormais évalués à 300-350 millions sur le premier trimestre contre 450 millions précédemment.

