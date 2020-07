Northern Data : SBI devient un nouvel actionnaire stratégique

- SBI Crypto en position d'actionnaire stratégique

- « Toutes sortes de synergies possibles entre SBI Group et Northern Data »

- Installations supplémentaires au Canada et en Scandinavie

Northern Data AG (XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87), l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de solutions de calcul haute performance (HPC), accueille désormais SBI Crypto comme nouvel actionnaire stratégique.

SBI Crypto Co., Ltd., est une filiale en propriété exclusive de SBI Holdings Inc. (Tokyo: 8473) agissant dans les domaines du minage de crypto-monnaie. SBI Crypto est l'une des premières sociétés hébergées dans les nouvelles installations de Northern Data au Texas et devenue ainsi un partenaire stratégique pour les projets liés à l'infrastructure technologique de la blockchain ainsi qu'au développement et au déploiement de logiciels communs.

SBI Crypto était l'un des titulaires de l'obligation convertible émise en novembre 2019. Comme d'autres partenaires stratégiques, qui représentent la majorité des obligataires convertibles, SBI Crypto a été converti en actions. Les actionnaires stratégiques ont conclu un lock-up pouvant durer jusqu'à 36 mois, sous réserve des exceptions habituelles.

« Il existe bon nombre de synergies entre SBI Group et Northern Data. Nous comptons beaucoup sur une coopération accrue. Nous attendons beaucoup d'eux, notamment concernant le développement de logiciels et un effet positif sur le réseau énergétique », explique Carson Smith, CEO de SBI Crypto.

Aroosh Thillainathan, CEO de Northern Data AG, a fait les commentaires suivants : « Le premier semestre de 2020 peut être considéré comme une percée pour notre entreprise, car après la phase de développement et de test de ces dernières années, nous avons étendu nos activités à une clientèle et des partenaires mondiaux. Le fait de les avoir transformés en actionnaires stratégiques semble la meilleure confirmation possible indiquant que nous sommes sur la bonne voie. Je suis confiant que tout est en place pour écrire une success story en prenant comme point de départ notre situation actuelle. Nous remercions nos actionnaires de leur soutien et nous sommes impatients de continuer notre passionnante aventure avec vous ».

SBI Crypto est l'un des deux principaux clients de Northern Data qui résident désormais dans les nouvelles installations du Texas. Ces revenus initiaux seront indiqués dans les chiffres semestriels au 30 juin 2020, qui seront publiés en septembre. Outre les toutes nouvelles installations au Texas, Northern Data développe des sites supplémentaires au Canada et en Scandinavie afin de répondre à la demande massive des clients. La conception innovante de ces nouvelles installations se trouve actuellement en phase finale et la société prévoit de révéler officiellement leurs emplacements dans les prochaines semaines. La construction commencera très prochainement après cette annonce et la date de mise en service est prévue pour le premier trimestre 2021.

À propos de Northern Data :

Northern Data AG développe et propose des solutions d'infrastructure mondiales dans le domaine du calcul haute performance (HPC), avec des solutions dans les domaines des applications de blockchain et d'apprentissage automatique, d'intelligence artificielle, d'analyse des mégadonnées, du streaming de jeux et plus encore. Opérant à l'international, la société est issue de la fusion de German Northern Bitcoin AG et d'American Whinstone US, Inc. et elle est reconnue aujourd'hui comme étant un leader de fourniture de solutions HPC dans le monde entier. La société propose des solutions HPC stationnaires à la fois dans de grands centres de données ultramodernes ainsi que dans des centres de données mobiles de haute technologie, situés n'importe où dans le monde. Ce faisant, elle combine des logiciels et du matériel développés en interne aux concepts intelligents favorisant un approvisionnement énergétique durable. Au Texas, Northern Data gère le plus grand centre de données HPC aux États-Unis et, dans le même temps, la plus grande installation HPC dédiée au monde.

À propos de SBI :

SBI Crypto Co., Ltd., filiale du groupe SBI, exerce des activités de minage de crypto-monnaie. Le Groupe SBI a été créé en 1999 en faisant figure de pionnier des services financiers sur Internet au Japon. Depuis lors, le Groupe SBI a constitué le premier conglomérat financier basé sur Internet au monde, fournissant des services financiers dans une multitude de domaines, entre autres les valeurs mobilières, les banques et les assurances. En outre, le Groupe SBI fournit des activités de gestion d'actifs, avec en priorité l'investissement dans des sociétés de capital-risque, une activité de la société qui est antérieure à la fondation du Groupe. Dans ce domaine, le Groupe SBI a réalisé des investissements ciblés dans les secteurs de l'informatique et de la biotechnologie, qui sont les secteurs à expansion rapide du 21e siècle. Actuellement, le développement de nouvelles technologies s'accélère dans les FinTech, l'IdO, l'IA, le Big Data et les domaines connexes, occasionnant ainsi un intérêt mondial. Le Groupe SBI investit de manière proactive dans des sociétés de capital-risque précisément dans ces domaines.

