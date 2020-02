Northern Trust : annonce une nomination stratégique pour stimuler la croissance de son activité de fonds alternatifs

Northern Trust (Nasdaq : NTRS) a annoncé la nomination de Sara Gilbert à la tête du pôle de développement commercial de son activité de services alternatifs de gestion d'actifs en Europe. Avec ce recrutement clé, Northern Trust souligne sa volonté stratégique de continuer à se concentrer sur les alternatives, où elle soutient désormais plus de 1 400 milliards de dollars US d'actifs pour le compte de gestionnaires et de propriétaires d'actifs mondiaux.

En sa qualité de cadre supérieur pour le développement d'entreprises alternatives, Mme Gilbert veillera à intensifier les solutions de service des actifs de Northern Trust pour les stratégies multi-classes, notamment les fonds de capital-investissement, les dettes privées, l'immobilier, les infrastructures et les fonds spéculatifs. En poste au Luxembourg, elle rejoint l'équipe de développement commercial multi-juridictionnel Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), qui privilégie le renforcement des relations avec les gestionnaires et les propriétaires d'actifs du monde entier qui cherchent à établir des fonds au Luxembourg, en Irlande, au Royaume-Uni et à Guernesey.

Sara quitte AltaReturn à Hong Kong pour rejoindre Northern Trust, où son rôle consistait à développer leur activité dans la région Asie-Pacifique. Elle avait auparavant occupé des postes chez SS&C Technologies, SunGard/FIS, PerTrac, Financial News et le Financial Times.

Clive Bellows, responsable des services des fonds internationaux pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, chez Northern Trust, a déclaré :

« Sara a acquis une vaste expérience au niveau mondial en travaillant avec des gestionnaires d'actifs alternatifs, en les aidant à mettre en place les meilleures pratiques dans leurs modèles de fonctionnement, à améliorer l'efficacité, la prise de décision et l'engagement des investisseurs. Sa nomination, combinée aux produits et services innovants de Northern Trust, va nous permettre de poursuivre notre croissance dans le domaine des investissements alternatifs. »

Northern Trust se consacre à la gestion d'actifs et offre une large gamme de solutions de services pour de nombreux gestionnaires et propriétaires d'actifs parmi les plus importants au monde, dans des secteurs tels que le capital-investissement, la dette privée, l'immobilier, les infrastructures et les fonds spéculatifs. Sa large gamme de services comprend l'administration de fonds, le dépôt, la conservation, le middle-office, la banque, la trésorerie et des solutions de reporting sophistiquées.

