Northern Trust : désignée meilleure banque privée pour les Family Offices 0 12/11/2018 | 22:33 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Pour la deuxième année consécutive, le Financial Times Group attribue à Northern Trust le prix Global Family Offices Deux publications du Financial Times Group, les magazines Professional Wealth Management et The Banker, désignent le groupe Global Family & Private Investment Offices de Northern Trust comme meilleure banque privée pour les Family Offices dans le monde. Cela marque la deuxième année de suite que Northern Trust GFO a été reconnue comme Meilleure banque privée du monde pour les Family Offices. Cette prestigieuse reconnaissance suit de près une croissance mondiale et un élargissement de l'empreinte mondiale du groupe GFO de Northern Trust. « Nous sommes honorés de recevoir ce prix extrêmement compétitif car il illustre notre engagement durable de fournir des solutions financières innovantes aux plus fortunés des clients privés de Northern Trust » déclarait David W. Fox, Président du groupe Global Family & Private Investment Offices. « Les Family Offices ont des besoins extrêmement spécialisés qui exigent un modèle de service distinct, et nous apportons le meilleur des ressources de Northern Trust pour fournir des capacités de classe mondiale à nos clients. » Existant depuis maintenant dix ans, les Global Private Banking Awards font aujourd'hui l'objet de plus de 170 soumissions de la part de banques basées dans plus de 60 pays. Northern Trust a reçu cette récompense lors d'un dîner de gala qui s'est tenu le 7 novembre à Londres, à l'hôtel Sheraton Park Lane. Fondé en 1982, le groupe Global Family & Private Investment Offices a un engagement spécialisé envers les familles disposant d'un important patrimoine, leurs fondations privées et les family offices qui les servent. Faisant partie des fournisseurs de family office les plus durables, GFO combine la technologie de puissance institutionnelle, les capacités d'investissement et la plateforme mondiale de Northern Trust avec ses 129 ans d'existence en tant que fiduciaire et gestionnaire de patrimoine. Le groupe, composé de plus de 260 professionnels dédiés, travaille auprès de plus de 450 familles réparties dans plus de 25 pays dans le monde. Le volume client moyen est de 900 millions USD, avec en moyenne 770 millions USD d'actifs sous conservation par famille. Northern Trust Wealth Management est spécialisé dans la gestion de patrimoine axée sur les objectifs, soutenue par une technologie novatrice et un solide héritage fiduciaire. Northern Trust Wealth Management se classe parmi les 10 meilleurs gestionnaires de patrimoine aux États-Unis, avec un actif sous gestion de 295,5 milliards USD au 30 septembre 2018, et la firme dispose d'un vaste réseau de bureaux de gestion de patrimoine aux États-Unis. Northern Trust Company est un prêteur au logement équitable et est membre de la FDIC. À propos de Northern Trust Northern Trust Corporation (Nasdaq : NTRS) est un important fournisseur de services de gestion de patrimoine, d'administration et gestion d'actifs et de solutions bancaires destinés aux entreprises, aux institutions, ainsi qu’aux familles et individus fortunés. Fondée à Chicago en 1889, Northern Trust a des bureaux aux États-Unis dans 19 États et à Washington, D.C., et dispose également de 23 sites internationaux répartis entre le Canada, l’Europe, le Moyen-Orient et la région Asie-Pacifique. Au 30 septembre 2018, les actifs sous conservation de Northern Trust se chiffraient à 10,8 billions USD et ses actifs sous gestion à 1,1 billion USD. Depuis plus de 125 ans, Northern Trust s'impose comme un chef de file du secteur, associant service d’exception, expertise financière, intégrité et innovation. Consultez le site northerntrust.com ou suivez-nous sur Twitter @NorthernTrust. Siège social de Northern Trust Corporation : 50 South La Salle Street, Chicago, Illinois 60603 États-Unis, société à responsabilité limitée enregistrée aux États-Unis. Pour prendre connaissance des informations juridiques et réglementaires américaines pour le monde entier, veuillez consulter https://www.northerntrust.com/disclosures. Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence. Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181112005773/fr/

© Business Wire 2018 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur NORTHERN TRUST CORPORATION 22:33 NORTHERN TRUST : désignée meilleure banque privée pour les Family Offices BU 12/10 NORTHERN TRUST CORPORATION : publication des résultats trimestriels 13/09 NORTHERN TRUST CORPORATION : Détachement de dividende FA 07/06 NORTHERN TRUST CORPORATION : Détachement de dividende FA 08/03 NORTHERN TRUST CORPORATION : Détachement de dividende FA