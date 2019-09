Northern Trust : procède à un recrutement clé pour ses activités en Suisse

Northern Trust (Nasdaq: NTRS) a annoncé la nomination de Gil Platteau au sein de l'équipe dirigeante de Northern Trust en Suisse. Ce recrutement notable met en exergue la stratégie de croissance et l'objectif stratégique de Northern Trust dans le pays.

Basé dans les bureaux bâlois de Northern Trust, M. Platteau gérera des relations clients de première importance avec des fonds de pension et des compagnies d'assurance suisses, soutenant ainsi l'objectif de Northern Trust qui vise à accroître l'empreinte de l'entreprise sur le territoire helvétique.

Northern Trust peut se targuer de plus de 30 ans d'expérience au service des clients suisses, leur fournissant un large éventail de solutions d'investissement et d'administration d'actifs. Northern Trust est également devenu l'un des principaux administrateurs de fonds du marché à la suite de l'acquisition des unités d'UBS Asset Management prestant des services d’administration de fonds en octobre 2017.

Fort de près de 20 ans d'expérience dans le secteur, M. Platteau a occupé des postes de direction chez Rothschild Asset Management, Barclays et plus récemment chez Mercer Delegated Solutions, où il était responsable pour la Suisse. Auparavant, Gil Platteau avait également officié dans le domaine de la gestion des risques dans le département finances et fonds de pension de F.Hoffman-La Roche et chez BNP Paribas (Suisse) à Bâle.

Wim van Ooijen, directeur général de Northern Trust Suisse, a affirmé : « La nomination de Gil atteste de l'engagement de Northern Trust envers la Suisse et de l'évolution naturelle de notre entreprise sur ce marché revêtant une importance stratégique. Gil représente une mine de connaissances du secteur au niveau local et nous apporte son expérience inestimable en vue de soutenir notre imposante franchise de clients, comptant dans ses rangs quelques-uns des plus éminents détenteurs et gestionnaires d'actifs au monde. »

Northern Trust s'engage à rencontrer les besoins complexes et en constante évolution des détenteurs et gestionnaires d'actifs à travers le monde grâce à un vaste éventail de solutions d'investissement et d'administration d'actifs. Northern Trust possède 11 bureaux à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Son réseau international offre aux clients suisses une large gamme de services et de solutions de gestion et d’administration de fonds, d'agent de transfert, de Global Custody, d’Outsourcing pour le middle et le back-office, de trésorerie ainsi que des solutions intégrées de trading.

À propos de Northern Trust

Northern Trust Corporation (Nasdaq: NTRS) est un important fournisseur de services de gestion de patrimoine, d'administration, de gestion d'actifs et de solutions bancaires destinés aux entreprises, aux institutions ainsi qu’aux familles et individus fortunés. Fondée à Chicago en 1889, Northern Trust est présent à l'international et possède des bureaux dans 20 États des États-Unis et à Washington, D.C., ainsi que 23 sites au Canada, en Europe, au Moyen-Orient et dans la région Asie-Pacifique. Au 30 septembre 2019, les actifs sous conservation/administration de Northern Trust s'élevaient à 11,3 billions USD et ses actifs sous gestion à 1,2 billion USD. Depuis plus de 125 ans, Northern Trust s'impose comme un chef de file du secteur, associant service d’exception, expertise financière, intégrité et innovation. Consultez notre site web ou suivez-nous sur Twitter.

Northern Trust Corporation, dont le siège est sis 50 South La Salle Street, Chicago, Illinois 60603 USA, est une société à responsabilité limitée de droit américain. Veuillez prendre connaissance de nos informations générales et réglementaires pour le monde entier.

