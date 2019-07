Northstar Realty Europe : Axa IM acquiert NorthStar Realty Europe pour le compte d'un client 0 04/07/2019 | 07:41 Envoyer par e-mail :

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société d'investissement en immobilier cotée NorthStar Realty Europe (NRE) a annoncé jeudi la signature d'un accord définitif en vue de son rachat par Axa Investment Managers (Axa IM Real Assets), qui agit pour le compte d'un client. Le montant de la transaction est estimé à 17,03 dollars par action et représente une prime de 16,4% par rapport au cours de clôture de NorthStar Realty Europe au 6 novembre 2018, la veille de l'annonce d'une revue stratégique, a précisé le groupe dans un communiqué. Ce prix valorise la société à environ 850 millions d'euros. Le portefeuille de NRE est constitué d'une quinzaine d'immeubles de bureaux en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Le conseil d'administration de NRE a approuvé à l'unanimité l'opération, qui doit encore être validée par ses actionnaires. La finalisation de la transaction est attendue au quatrième trimestre 2019. -François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: VLV Agefi-Dow Jones The financial newswire