Norwegian Air Shuttle : IAG dit qu'il ne fera pas d'offre sur Norwegian, le titre grimpe

"International Airlines Group (IAG) confirme qu'il n'a pas l'intention de faire une offre sur Norwegian Air Shuttle ASA (Norwegian) et qu'il vendra à terme sa participation de 3,93% dans le capital de Norwegian", a déclaré IAG dans un communiqué.

L'action IAG a effacé ses pertes du jour et grimpé à ses plus hauts depuis novembre après cette déclaration, engrangeant plus de 1,6% dans des volumes importants.

En revanche, le titre Norwegian a chuté de plus de 20%, à ses plus bas depuis décembre 2012.

Norwegian, dont la politique de vols transatlantiques à tarifs réduits a ébranlé ses concurrents dans le long-courrier, avait dit au mois de mai 2018 avoir reçu deux propositions conditionnelles en vue d'une prise de contrôle total par IAG, ajoutant qu'elles sous-évaluaient la compagnie et qu'elle les avait donc rejetées.

Le directeur général d'IAG, Willie Walsh, avait exclu l'an dernier de lancer une offre hostile sur Norwegian et ajouté qu'il ne se laisserait pas entraîner dans une bataille d'enchères.

Norwegian a bâti rapidement son réseau long-courrier. Elle a surpassé en octobre British Airways en tant que première compagnie aérienne non américaine sur les liaisons transatlantiques avec la région de New York.

Outre British Airways et Iberia, IAG est la maison mère des compagnies Vueling et Aer Lingus.

(Alistair Smout, avec Terje Solsvik à Oslo et Helen Reid à Londres, Dominique Rodriguez pour le service français)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP 1.11% 637.8 2.10% NORWEGIAN AIR SHUTTLE -19.27% 144 2.80%