Norwegian Air Shuttle : Préavis de grève du personnel de cabine de Norwegian Air à Paris

Anastasia Durand, déléguée syndicale de l'UNAC, a précisé à Reuters que son syndicat représente 70% des 158 navigants de Norwegian basés à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, d'où la compagnie norvégienne opère quatre à cinq vols quotidiens.

Selon elle, l'appel à la grève n'a pas été soumis au vote des employés mais il bénéficie d'un large soutien. L'UNAC n'a pas indiqué si des négociations étaient programmés avec la direction de la société.

Norwegian Air, qui opère des vols directs entre la France et les Etats-Unis, notamment New York et Los Angeles, n'était pas immédiatement joignable.

La compagnie basée à Oslo a révolutionné le marché du long courrier en proposant des prix cassés sur les vols transatlantiques mais cette stratégie s'est traduite par de lourdes pertes d'exploitation et une dette élevée.

Une de ses filiales a annoncé il y a dix jours avoir repoussé une livraison d'Airbus A320neos et A321LRs prévue cette année et l'an prochain. Il s'agit du deuxième report de ce genre pour Norwegian depuis le début de l'année.

(Mathieu Rosemain à PARIS, avec Nerijus Adomaitis à OSLO, édité par Tangi Salaün)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AIRBUS SE 1.01% 120.24 43.21% NORWEGIAN AIR SHUTTLE 0.80% 40.5 -59.40%