Norwegian Air Shuttle coule après l'annonce d'un plan de sauvetage

S'il est approuvé par les créanciers et les actionnaires, ce plan permettrait de convertir 4,3 milliards de dollars de dettes en capitaux propres et de lever de l'argent frais. Le transporteur à bas prix a cloué au sol la majeure partie de sa flotte en raison de l'impact de l'épidémie de COVID-19 sur les voyages et a annoncé le 16 mars le licenciement temporaire de 7 300 personnes, soit environ 90% de ses effectifs.

Les actions de Norwegian se sont effondrées au début de la séance, pour atteindre un plus bas historique de 3,10 NOK, soit une capitalisation descendue autour de 40 M€ (500 MNOK). Norwegian était déjà confrontée à de sévères problèmes financiers avant l'apparition du coronavirus.

Avant même la chute de mardi, les actions avaient perdu 78% de leur valeur cette année, ce qui la place en dessous des autres grandes compagnies aériennes européennes, qui ont perdu entre 30 et 60% en bourse. La compagnie aérienne doit maintenant convaincre ses créanciers d'accepter le plan de sauvetage avant qu'il ne soit soumis au vote des actionnaires le 4 mai. La bourse d'Oslo a déclaré mardi que la négociation des actions de Norwegian serait soumise à une observation spéciale jusqu'à ce que la situation de la compagnie aérienne soit plus claire. L'observation spéciale est utilisée dans des circonstances qui peuvent rendre l'évaluation d'un titre particulièrement incertaine, selon les lignes directrices de l'opérateur de marché.