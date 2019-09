Norwegian Air Shuttle : dans le viseur de Bruno Le Maire

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bruno Le Maire, le ministre français de l'Economie et des Finances, a fait part dimanche de son intention de saisir la Commission européenne concernant les aides publiques dont bénéficie la compagnie à bas coûts Norwegian Air. Le ministre a fait le lien (« en partie ») entre les difficultés financières de la compagnie française XL Airways et la concurrence de la compagnie norvégienne. « Elle casse les prix, elle est endettée, mais elle a un soutien public norvégien, et ça, je ne peux pas l'accepter », a déclaré Bruno Le Maire, lors du « Grand Jury » RTL-LCI-Le Figaro." Les règles de concurrence doivent être les mêmes pour tous ", a-t-il ajouté.Avant de conclure : " j'écrirai à la Commission européenne dès la semaine prochaine pour leur dire 'Mettez bon ordre à tout cela' ".