Norwegian : départ du directeur général

11/07/2019 | 09:20

Norwegian Air Shuttle, la compagnie aérienne norvégienne à bas coûts, fait part ce matin du prochain départ de son directeur général depuis 17 ans et cofondateur, Bjørn Kjos, âgé de 72 ans.



A compter du 11 juillet prochain, M. Kjos quittera ses fonctions opérationnelles, mais restera conseiller auprès du président du conseil du conseil d'administration, Niels Smedegaard.



En attendant qu'un nouveau directeur général de plein exercice soit nommé, le directeur financier Geir Karlsen assurera l'intérim de la fonction. Et M. Smedegaard, le président, 'jouera un rôle plus actif dans la direction'.



Norwegian emploie aujourd'hui plus de 11.000 personnes et sa flotte compte 162 avions.





