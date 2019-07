Norwegian : réaction boursière modérée à l'éventuelle OPA

05/07/2019 | 11:21

Ce matin à la Bourse d'Oslo, l'action Norwegian Air Shuttle ne réagissait que modérément à l'information de presse selon laquelle une autre compagnie aérienne, IAG, pourrait lancer une OPA. A cette heure, l'action de la 'low cost' en difficulté ne prend que 8% à 44 couronnes norvégiennes, même le titre a déjà pris 24% sur une semaine glissante.



Selon le média espagnol Okdiario, la compagnie aérienne hispano-britannique IAG (British Airways et Iberia) va lancer, dans les 15 jours qui viennent, une offre publique d'achat (OPA) sur la 'low cost' Norwegian. Entre 75 et 85 couronnes par action, elle valoriserait Norwegian aux environs de 1,1 milliard d'euros, soit près du double de sa valeur actuelle.



Ni IAG, ni Norwegian n'ont à cette heure réagi à l'information.









