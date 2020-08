Norwegian Finans Holding est une société holding détenant 100% de Bank Norwegian. Le groupe propose des comptes de dépôt, des prêts à la consommation et des cartes de crédit via Internet. A fin 2018, le groupe gère 30,1 MdsNOK d'encours de dépôts et 37,8 MdsNOK d'encours de crédits. La répartition géographique du Produit Net Bancaire est la suivante : Norvège (47,6%), Finlande (24,7%), Suède (16,6%), Danemark...