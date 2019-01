Novacyt : Invest Securities reste à 'achat', ajuste sa cible

08/01/2019 | 13:09

Invest Securities réitère sa recommandation 'achat' sur Novacyt et abaisse son objectif de cours de 1,15 à 0,8 euro, intégrant une levée de fonds de deux millions d'euros pour le besoin de financement 2019/20.



Le bureau d'études rappelle que le point d'activité de fin décembre fait état pour les activités stratégiques (Lab 21 et Primerdesign) d'un CA compris entre 13,7 et 14,4 millions d'euros (contre 15,8 millions attendus) et d'un EBITDA positif (0,5 million attendu).



'Face aux difficultés rencontrées par NOVAprep (cytologie), la société entend céder cette activité non rentable et la déconsolider des comptes 2019', note l'analyste, qui conseille de jouer le recentrage sur les deux entités profitables Lab21 et surtout Primerdesign.



