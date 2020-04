Le test Covid-19 de Novacyt disponible pour une distribution immédiate sur le marché français

PARIS, 6 avril (Reuters) - Novacyt, groupe de biotechnologie franco-britannique spécialisé dans le diagnostic clinique , annonce lundi que son test Covid-19 a été approuvé par le centre national de référence des virus des infections respiratoires de l'Institut Pasteur.

Le test marqué CE est disponible pour une distribution immédiate sur le marché français, ajoute le groupe dans un communiqué.

"L'évaluation et l'approbation par l'Institut Pasteur de notre test Covid-19 est une validation importante (...) Je me réjouis de pouvoir aider les autorités françaises à satisfaire leurs exigences de test du Covid-19", commente le directeur général de Novacyt, Graham Mullis, dans ce communiqué.

Développé par Primerdesign, la division de diagnostic moléculaire du groupe, le test a été accrédité par un certain nombre d'autorités réglementaires mondiales de premier plan, dont la Public Health England en Angleterre et la Food and Drug Administration (FDA) américaine.

Le communiqué de Novacyt: https://www.businesswire.com/news/home/20200405005032/fr/

Sur Eikon: (Henri-Pierre André)