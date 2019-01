NOVACYT : CHIFFRES D'AFFAIRE ANNUEL 2018

Regulatory News:

Novacyt (EURONEXT GROWTH : ALNOV; AIM: NCYT), spécialiste international du diagnostic clinique, annonce son chiffre d'affaires non audité pour l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Suite à la publication du rapport d’activité le 24 décembre 2018, Novacyt confirme que le chiffre d'affaires des activités poursuivies à fin d’année s'élève à environ 13,7 M€, soit une croissance de 9% à taux de change constant sur une base consolidée par rapport à 2017. La base consolidée comprend les business units Primerdesign et Lab21 ainsi que 1,0 M€ de ventes de produits Omega (« Omega.ID ») depuis l’acquisition de cet actif le 28 juin 2018. Le solde de trésorerie de fin d'année s'élève à environ 1,1 M€. Sauf indication contraire, les chiffres présentés dans le présent document sont présentés sur la base des activités poursuivies.

En excluant l’acquisition d’Omega-ID, la croissance de l'activité cœur de métier pour l’année est de 1 % à taux de change constant, sans compter 1,0 M€ de commandes qui devraient maintenant être facturées en 2019. Novacyt démarre donc l'année 2019 avec un carnet de commandes encourageant, comprenant une demande supplémentaire d’instruments Q16 en provenance de Chine, sous réserve du délai de fabrication.

Sur le plan opérationnel, la Société progresse bien, en particulier grâce à la vente des nouveaux produits de la business unit Oméga ID, en parallèle le plan d'intégration de la production d’Omega ID est en bonne voie d'achèvement pour cette année. Un espace de production supplémentaire a également été sécurisé sur le site de Southampton qui devrait fournir une capacité suffisante pour la croissance prévue des ventes de tests moléculaires au cours des prochaines années. Le lancement actuel des nouveaux tests moléculaires BKV et EBV bénéficiant tous deux d’un marquage CE devrait également stimuler la croissance continue en 2019.

En outre, la vente potentielle de la business unit NOVAprep®, qui a déjà fait l'objet de multiples marques d'intérêt, continue de progresser. la business unit NOVAprep® est exclue des activitées poursuivies et par conséquent du chiffres d’affaire et du résultat opérationnel publié. La vente de l'activité Clinical Lab progresse également de manière positive et le Groupe espère toujours pourvoir informer les actionnaires sur ce processus de vente au cours du premiers trimestre de l’année 2019.

Graham Mullis, Directeur Général du Groupe Novacyt, a déclaré :

« Dans l'ensemble, je suis satisfait des progrès opérationnels réalisés par le Groupe, avec un carnet de commandes solide, la progression de l'intégration de l'activité Omega ID et les nouveaux tests moléculaires bénéficiant du marquage CE lancés à la fin de l'année dernière, ainsi que de nouveaux produits moléculaire marqués CE prévus pour 2019. Nous sommes confiants que la performance financière s'améliorera significativement en 2019, avec la finalisation de la vente de l'activité NOVAprep® ainsi que celle du Clinical Lab. Nous prévoyons que, sur la base des activités poursuivies, la société atteindra une rentabilité accrue de l’EBITDA en 2019. Nous restons attachés à nos trois piliers stratégiques, à savoir la croissance organique, la croissance externe et la croissance fondée sur la recherche et le développement. »

Informations privilégiées

Cette annonce contient des informations privilégiées. La personne responsable de la publication de cette annonce au nom de la Société est Anthony Dyer.

