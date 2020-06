NOVACYT : Rapport annuel et comptes Novacyt pour l'exercice clos en décembre 2019

Rapport annuel et états financiers

pour l'exercice clos le 31 décembre 2019

Sommaire Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés 72 Comptes et notes 74 Compte de résultat consolidé 75 État consolidé du résultat global 75 État de la situation financière 76 État des variations des capitaux propres 77 État des flux de trésorerie 78 Notes sur les comptes annuels 79 Informations sur la société 130

01 Présentation de l'activité 04 Qui sommes-nous ? 05 Notre stratégie 06 Notre marché 07 Faits marquants 08 Chiffre d'affaires 12 02 Rapport stratégique 14 Le mot du Président 14 Rapport du Directeur général 16 Événements postérieurs à la clôture : développement 20 d'un nouveau test du coronavirus (COVID-19) Nos divisions 24 Revue des données financières 26 03 Gouvernance 30 Conseil d'administration 30 Équipe de direction 35 Rapport de gestion 36 Remarques liminaires du Président 40 Principes du code QCA 41 Rapport du Comité des nominations 51 Rapport sur la rémunération des administrateurs 52 Rapport du Comité d'audit 58 Risques principaux et gestion des risques 62 04 États financiers 70 Déclaration des responsabilités des administrateurs à l'égard 70 du rapport annuel et des états financiers 05 06

01 Présentation de l'activité Novacyt est un groupe de diagnostic international en fortecroissance qui génère desrevenus par la vente de kits de diagnostic et de tests d'agentspathogènes faisant appel auxtechnologies de tests moléculaires et protéiques, vendus sur les marchés des tests cliniques, des sciences de la vie, de l'alimentation et de l'industrie.

Qui sommes-nous ?

Novacyt est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits de diagnostic clinique de niche dans le domaine des maladies infectieuses, le plus grand segment du marché du diagnostic clinique.

Novacyt possède une large gamme de produits autoriséset enregistrés dans plus de 100 pays, et dispose de deux principales plateformes technologiques de produits pour soutenir son portefeuille de produits et sa niche de marché. Ces deux plateformes technologiques sont les produits à base moléculaire (le secteur technologique où la croissance est la plus rapide) et les produits de diagnostic à base de protéines (le secteur technologique le plus important et le mieux établi).

Les clients et les utilisateurs finaux de la société sont lesuniversités, les hôpitaux, les cliniques et les laboratoires d'analyse (axés aussi bien sur les soins de santé que l'industrie). Sur des marchés comme le Royaume-Uni,la société vend aux utilisateurs finaux par le biais de seséquipes de vente directe ; dans la majorité des marchés, en revanche, elle fait appel à un vaste réseau de distributeurs à l'international et de partenaires OEM.

Notre stratégie

Notre marché

L'activité compte trois axes de croissance stratégiques :

1. Croissance organique

2. R&D innovante

3. Croissance externe

La recherche universitaire est la première étape ducontinuum des sciences de la vie, les universités étant engagées dans des recherches importantes pour comprendre la nature génétique de la maladie au sens large. Novacyt met sa gamme de produits moléculairesinnovants au service des chercheurs universitaires, et génèredes revenus grâce à sa capacité à développer et à fournirrapidement des kits d'ADN et d'ARN spécifiques pour larecherche. Ce marché nécessite des produits développés en RUO (Research Use Only), sans la validation clinique approfondie nécessaire pour les marchés cliniques. C'est un grand marché, d'importance capitale pour Novacyt, et qui sous-tend actuellement la croissance de la gamme deproduits moléculaires, malgré l'effet du COVID-19 sur lesventes enregistrées au premier semestre 2020.

Le diagnostic clinique est le plus grand des marchés cibles de la société. Dans ce segment, ses tests sont développés et validés selon les normes requises pour une utilisation clinique chez l'homme. Le cas échéant, nous pouvons chercher également à trouver des applications pour les mêmes technologies et produits dans le diagnostic vétérinaire. Le diagnostic précis non seulement de la maladie mais aussi du diagnostic génétique sous-jacent à l'état de la maladie est un élément essentiel de l'amélioration dessoins cliniques, tant dans les diagnostics alimentaires que vétérinaires. Les autorisations réglementaires requises pources produits garantissent des barrières à l'entrée élevées.

Elles comprennent le marquage CE pour de nombreux marchés européens et internationaux, la CFDA pour la Chine et la FDA pour le marché américain. Les segments dans lesquels les produits Novacyt sont utilisés comprennentla syphilis, le SARM, le C-Diff et, plus récemment, lecoronavirus (COVID-19).

L'analyse des aliments est un autre marché clé pour certains des produits de Novacyt. C'est un marché qui devient de plus en plus exigeant à mesure que la sécurité alimentaire prend de l'importance. Novacyt compte des produits leaders sur le marché, utilisés dans les tests pour une grande variétéd'agents pathogènes bactériens et fongiques, notamment lalisteria, la salmonelle, le campylobacter ou l'e-coli.

Nous avons identifié des opportunités de croissance spécifiques sur le marché du diagnostic, qui est certes encroissance forte mais qui reste fragmenté, en particulier pour les produits moléculaires de Primerdesign, tout en cherchant également à renforcer la demande pour les produitsprotéiques confirmés de Lab21.

Marché du diagnostic moléculaire

Les administrateurs de l'entreprise estime que les principaux marchés moléculaires ciblés par Primerdesign pour lestests cliniques de RUO, DIV et pathogènes alimentairesreprésentent environ 14,7 milliards d'euros par an, avec une croissance estimée à plus de 4,3% par an. Le marché RUO, à lui seul, est estimé à 1,3 milliard d'euros, et le marché clinique à plus de 6,0 milliards d'euros.

Marché du diagnostic protéique

Lab21 est présent sur un marché adressable estimé à 11,7 milliards d'euros, avec un accent particulier mis sur les marchés du diagnostic microbiologique, sérologique et hématologique.

Novacyt est actif sur ces marchés confirmés en offrant desréactifs de haute qualité et de haute performance avec des marques reconnues depuis longtemps.

Les principaux marchés moléculaires cibles de Primerdesign pour les testscliniques de RUO, IVD et pathogènesalimentaires représentent environ 14,7 MM€

11,7 MM€

Marché adressable total estimé de Lab21, avec un accent particulier sur les marchés du diagnostic microbiologique, sérologique et hématologique.

Faits marquants

COVID-19 L'exécution rapide de notre processus en matière deproduits urgents en réponse à l'épidémie de Wuhan a permis à Primerdesign de sortir l'un des tout premiers tests de détection qPCR au monde, et le premier à détecter le virus SARS-Cov2 responsable du COVID-19. L'obtention par la suite du marquage CE en a fait le premier produit au monde (en dehors de la Chine) à être apte à une utilisation clinique dans le diagnostic de la maladie.

Lancement de plusieurs paramètresde maladies infectieuses dans les bioproduits Microgen avec PathFlow™ Dans le cadre des efforts continus de Novacyt pour fournirdes produits de diagnostic rentables et précis capablesde donner les résultats les plus rapides et les plus fiablespossibles, Microgen Bioproducts a élargi sa gamme detests de flux latéral PathFlow™ avec le lancement de 6 paramètres de maladies infectieuses supplémentaires, dont Clostridium difficile, Helicobacter pylori et une alternativerapide pour le dépistage de la grippe.

Nouveau test moléculaire de diagnostic respiratoire pour le marché américain L'introduction d'un panel respiratoire développé par Primerdesign pour une utilisation aux États-Unis représente l'une de nos plus grandes transactions commerciales B2B à ce jour et met en évidence la capacité de nos équipesscientifiques et de production à créer des solutions adaptéesà toute demande du marché qPCR.

Q32, l'instrument QPCR de nouvelle génération Le q32 est une évolution de l'offre d'instrumentation dePrimerdesign ciblant les utilisateurs de la technologied'amplification en temps réel, avec un débit plus élevé et des temps d'exécution potentiellement plus courts. Il offre unesolution puissante à de nouveaux utilisateurs et à clients qui souhaitent augmenter la capacité du q16 d'origine.