NOVACYT : S'ASSOCIE À APPLIED MICROARRAYS DANS LA CONCEPTION DE TESTS

Partenariat aux États-Unis pour participer à la conception et l'optimisation de tests par biopuces personnalisés

Novacyt (EURONEXT GROWTH : ALNOV ; AIM: NCYT), spécialiste international du diagnostic clinique, annonce aujourd'hui que sa division de tests moléculaires, Primerdesign Ltd. (Primerdesign), avoir conclu un partenariat avec Applied Microarrays, Inc. (AMI), société spécialiste de la fourniture de biopuces personnalisées et de la fabrication de biopuces à ADN et à protéines, tests à haut débit et destinés à usage au chevet du patient (POC), afin d'offrir un développement complet de tests de polymorphisme nucléotidique unique (SNP).

Primerdesign jouera un rôle essentiel dans la conception de sondes pour AMI et ses clients. Les tests de diagnostic moléculaire à base de biopuces mis au point dans le cadre de ce partenariat joueront un rôle crucial dans le diagnostic précoce. Ils amélioreront la prise en charge et les résultats des patients. Primerdesign possède treize ans d'expérience dans la conception de tests moléculaires et ce partenariat souligne, alors qu'elle accroît ses relations avec les sociétés leader du diagnostic, le rôle central de la division dans le développement de tests.

Par leur collaboration, Primerdesign et AMI vont fournir une gamme complète de services de développement de tests allant de la conception de sondes à l'optimisation des tests, en passant par la fabrication réglementaire et, en définitive, la production de masse de biopuces SNP destinées à être utilisées au chevet du patient et en laboratoire.

Alastair Malcolm, Président-directeur général d'AMI, commente :

« Novacyt est un expert dans la conception et le développement de tests de diagnostic moléculaire et je suis heureux de conclure ce partenariat stratégique pour développer des tests personnalisés à partir de biopuces. Nous sommes impressionnés par l’expertise de Primerdesign dans le développement de tests et sa capacité à fournir un service de haute qualité très rapidement. Je suis persuadé que notre partenariat nous aidera à fournir des outils de diagnostic et de détection multiplexés à partir de sondes permettant un meilleur diagnostic et de meilleurs résultats pour les patients. »

Graham Mullis, Directeur général de Novacyt, ajoute :

« Je très heureux de notre partenariat avec AMI qui élargit considérablement notre offre et notre portée géographique alors que nous continuons à développer nos activités de produits moléculaires. Je suis également enchanté de constater les progrès continus dans la conversion d’opportunités B2B en partenariats commerciaux. Nous devenons chaque jour un peu plus le partenaire de choix des sociétés de diagnostic moléculaire et je me réjouis de pouvoir à l’avenir informer à nouveaux nos actionnaires de la conclusion d'autres partenariats similaires."

Les conditions financières du partenariat n'ont pas été divulguées.

A propos de Novacyt Group

Le Groupe Novacyt est un leader dans le secteur du diagnostic médical et dispose d’un portefeuille de produits et services pour le cancer et les maladies infectieuses en croissance. Grâce à sa plateforme technologique propriétaire NOVAprep® et sa plateforme moléculaire, genesig®, Novacyt est capable de mettre à disposition une offre produits très large et très innovante dans le domaine de l’oncologie et des maladies infectieuses. Le Groupe a également diversifié son chiffre d’affaires par la commercialisation de réactifs utilisés en oncologie, microbiologie, hématologie et sérologie. Ses clients et partenaires figurent parmi les plus grandes sociétés du secteur.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet : www.novacyt.com

À propos d’Applied Microarrays

AMI est une société basée à Tempe, Arizona, qui conçoit, optimise et fabrique des biopuces à ADN et à protéines, ainsi que d'autres micro-réseaux sur verre, plastique et semi-conducteurs. AMI est certifiée ISO 9001 et ISO 13485. Depuis l'acquisition des activités de GE Healthcare dans le domaine des biopuces en 2007, AMI a évolué pour devenir un fournisseur de services complets pour les dispositifs RUO et Dx.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.appliedmicroarrays.com

