NOVACYT : SIGNE UN CONTRAT DE FOURNITURE DE 3,0 MILLIONS DE DOLLARS AVEC GENESIS DIAGNOSTICS

Novacyt (EURONEXT GROWTH : ALNOV; AIM: NCYT), spécialiste international du diagnostic clinique, annonce aujourd'hui que sa division de tests moléculaires, Primerdesign Ltd a signé un accord de fourniture exclusive d'une valeur minimale de 3 millions de dollars avec Genesis Diagnostics, un laboratoire de diagnostic à service complet basé aux États-Unis qui offre des tests de diagnostic clinique, des tests de dépistage des médicaments par voie orale et des services centrés sur la surveillance des médicaments, les programmes de traitement de la toxicomanie, les maladies infectieuses et la médecine personnalisée.

Primerdesign développera et fournira un panel de 384 tests moléculaires pour les infections respiratoires, la santé des femmes, les infections transmises sexuellement, les infections des plaies et les infections des voies urinaires à Genesis Diagnostics qui seront utilisés dans son laboratoire de service clinique situé à Langhorne, en Pennsylvanie (Etas-Unis).

Selon les termes de l’accord, Primerdesign sera nommé fabricant exclusif du panel pour une période minimale de cinq ans. Les premières livraisons des produits devraient commencer début 2019 et Genesis Diagnostics achètera des quantités minimales de produits d'une valeur de 600 000 dollars par année.

Alan Miller, Président exécutif de Genesis Diagnostics, a déclaré :

« Depuis un certain temps, nous recherchions le fabricant de produits moléculaires apte à nous aider à répondre à notre demande croissante de diagnostics moléculaires spécialisés. En tant qu'expert en conception et développement de tests de diagnostic moléculaire, Primerdesign est donc le partenaire idéal pour Genesis Diagnostics. Nous avons été impressionnés par l'expertise de Primerdesign en matière de développement de tests et sa capacité de fabrication à fournir un service de haute qualité et je suis heureux de conclure cet accord stratégique pour étendre notre offre sur le marché américain. »

Graham Mullis, Directeur Général du Groupe Novacyt, a ajouté :

« Je suis ravi que nous ayons signé un accord de fourniture à Genesis Diagnostics. Cet accord s'appuie sur notre large gamme de produits et sur la portée géographique croissante de nos activités de diagnostic moléculaire. Cet accord souligne également le rôle central de Primerdesign dans le développement de tests alors que nous continuons à développer nos relations avec les principales sociétés de diagnostic, renforçant ainsi notre réputation de partenaire de premier plan dans le développement d'essais cliniques et de partenariats. Les revenus minimums attendus de cette collaboration soutiennent davantage notre investissement dans notre stratégie de partenariats B2B et nous nous attendons à ce que Genesis Diagnostics commande beaucoup plus que les minimums contractuels divulgués ci-dessus. »

