NOVACYT : accord de distribution mondial avec Bruker pour le test de diagnostic COVID-19

Novacyt a annoncé mercredi que Primerdesign, sa division de diagnostics moléculaires, a signé un accord de distribution mondiale pour son test COVID-19 avec Bruker-Hain Diagnostics, l'unité commerciale de produits de diagnostics moléculaires de Bruker Corporation (Bruker).Le test de réaction en chaîne par polymérase (PCR) en temps réel COVID-2019 IVD-CE de Novacyt est validé pour une utilisation sur le dispositif automatisé d'extraction d'acides nucléiques GenoXtract de Bruker-Hain Diagnostics et les kits d'extraction associés.Il est en cours de validation sur le nouvel instrument de PCR FluoroCycler XT, permettant à Bruker de fournir une solution complète, de l'extraction automatisée au résultat. Bruker a déjà commencé les livraisons en Espagne, en France, en Allemagne et au Royaume-Uni.La société annonce également que la Food and Drug Administration du ministère de la santé de la République des Philippines a approuvé son test pour un usage commercial, avec effet immédiat.