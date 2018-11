NOVACYT : en hausse après un contrat de trois millions de dollars

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Novacyt progresse de 1,72% à 0,354 euro après avoir remporté un contrat de trois millions de dollars auprès du laboratoire américain de diagnostic Genesis Diagnostics. Le spécialiste français du diagnostic a précisé que les revenus minimums attendus de cette collaboration soutenaient davantage son investissement dans sa stratégie de partenariats B2B. Surtout, il s'attend à ce que Genesis Diagnostics commande beaucoup plus que les minimums contractuels divulgués aujourd'hui.Primerdesign, la division de tests moléculaires de Novacyt, a signé un accord de fourniture exclusive d'une valeur minimale de 3 millions de dollars avec Genesis Diagnostics, qui offre des tests de diagnostic clinique, des tests de dépistage des médicaments par voie orale et des services centrés sur la surveillance des médicaments, les programmes de traitement de la toxicomanie, les maladies infectieuses et la médecine personnalisée.Primerdesign développera et fournira un panel de 384 tests moléculaires pour les infections respiratoires, la santé des femmes, les infections transmises sexuellement, les infections des plaies et les infections des voies urinaires à Genesis Diagnostics qui seront utilisés dans son laboratoire de service clinique situé à Langhorne, en Pennsylvanie (Etas-Unis).Selon les termes de l'accord, Primerdesign sera nommé fabricant exclusif du panel pour une période minimale de cinq ans. Les premières livraisons des produits devraient commencer début 2019 et Genesis Diagnostics achètera des quantités minimales de produits d'une valeur de 600 000 dollars par année.