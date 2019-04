NOVACYT : étend son partenariat avec l'américain Immunexpress

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La division de tests moléculaires Primerdesign de Novacyt a étendu son contrat de développement de tests cliniques avec Immunexpress, une société américaine spécialisée dans les tests de diagnostic moléculaire et qui a obtenu le premier agrément de l'Agence américaine du médicament (FDA) pour un test de réponse de l'hôte à destination des patients suspectés de septicémie, pour compléter le développement d'un test rapide de diagnostic de la septicémie.Primerdesign travaille en partenariat avec Immunexpress depuis plus de trois ans.Ce développement réaffirme la confiance d'Immunexpress dans les capacités de développement de Primerdesign et démontre le rôle central de la division dans le développement de tests en intensifiant ses relations avec d'autres sociétés de diagnostic de premier plan.La septicémie est une complication potentiellement mortelle dans laquelle le système immunitaire répond à une infection en déclenchant une réponse inflammatoire plus importante, pouvant causer des dommages à de multiples organes et éventuellement entraîner la mort. Non diagnostiqué ou non traité, un patient peut mourir en quelques heures.