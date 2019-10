NOVACYT : lance un nouveau test de diagnostic respiratoire moléculaire pour le marché américain

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Novacyt a annoncé aujourd'hui le développement réussi de nouveaux tests multiplex de diagnostic respiratoire moléculaires qui est prêt à être commercialisé en Amérique du Nord avant le début de la période de rhumes et de grippe. Primerdesign, la division moléculaire de Novacyt, a finalisé la conception et le développement d'un test respiratoire moléculaire de microplaques 384 puits qui sera distribué par son partenaire commercial nord-américain dans son réseau de laboratoires certifiés CLIA (Clinical Laboratory Improvement Amendments).Primerdesign a conçu ce test multiplex pour identifier 37 pathogènes respiratoires, ce qui en fait l'un des plus complets actuellement disponibles sur le marché. En plus d'identifier un grand nombre de pathogènes de maladies respiratoires, ce nouveau produit de diagnostic a été conçu avec une technologie exclusive de lyophilisation pour le stabiliser et optimiser sa facilité d'utilisation et ses performances.Primerdesign fournira ce produit dans le cadre d'un accord sur cinq ans alors que son partenaire lance le nouveau panneau respiratoire sur le marché américain par l'intermédiaire de ses propres laboratoires d'essais cliniques afin de proposer aux patients des résultats de test développés en laboratoire.Primerdesign a reçu la première commande de son partenaire américain pour un montant de 105 000 dollars.Le marché mondial des tests de dépistage des maladies respiratoires a été valorisé à 5,0 milliards de dollars en 2016 et devrait croître à un taux de 3,3% par an. Le marché américain représente plus de 30% du marché mondial des tests respiratoires.