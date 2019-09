Novacyt : 2019 résultats semestriels

Les contraintes liées aux fonds de roulement aux deuxième et troisième trimestres se traduiront par des produits d'exploitation consolidés et un EBITDA inférieurs aux attentes du marché pour l'exercice complet mais supérieurs à l'EBITDA de l'exercice précédent (après effet de l'IFRS 16)

Paris, France et Camberley, Royaume-Uni - le 26 Septembre 2019 - Novacyt (ALTERNEXT : ALNOV ; AIM ; NCYT), spécialiste mondial des diagnostics cliniques, publie ce jour ses résultats financiers non audités pour les six mois clos le 30 juin 2019.

Cession du Clinical Lab à Cambridge Pathology BV conclue le 18 juillet 2019 pour un montant total de 400 000 £. La cession permettra à Novacyt de se concentrer davantage sur l'expansion et la valeur de ses activités principales de produits, Primerdesign et Lab21 Products. Le deuxième paiement différé de 100 000 £ a été reçu en septembre, comme prévu.

L'intégration d'Omega ID progresse bien et la décision de fermer et de consolider l'usine d'Axminster, acquise avec les actifs d'Omega ID, a été prise au cours du 1

Au cours du 1er semestre 2019, Novacyt a réalisé de nouveaux progrès dans l'élaboration et la définition de ses activités afin d'assurer une croissance rentable et durable à long terme. Ce résultat a été obtenu grâce aux progrès réalisés dans la restructuration de l'entreprise afin qu'elle se concentre sur ses activités principales et rentables de fabrication de réactifs. Ces réalisations renforceront la stratégie et l'engagement de la Société à l'égard des trois piliers de croissance que sont l'expansion interne des ventes, l'investissement en R-D et une approche judicieuse des acquisitions.

La base solide de Novacyt repose sur ses principales forces en matière de conception, de développement, de commercialisation et de fabrication à façon de produits de diagnostic in vitro. J'ai hâte de bâtir sur cette base alors que nous travaillons d'arrache-pied pour restaurer la confiance des actionnaires et créer de la valeur par le biais d'une société de diagnostic rentable et à forte croissance. »

Nous comprenons que les actionnaires aient été déçus de la performance du cours de l'action et de la dilution causée par la facilité d'emprunt convertible signée en avril 2019. Nous continuons d'évaluer diverses options de financement pour la Société et nous informerons le marché en temps opportun.

ont connu la croissance la plus rapide pour les produits moléculaires avec 114% et 33% par rapport au 1er semestre 2018.

Primerdesign est de plus en plus reconnu comme un partenaire de premier plan dans le développement de tests cliniques. A la fin du 1er semstre 2019, Primerdesign s'est engagé auprès de plus de 15 clients au cours des 18 derniers mois, répondant ainsi à leurs besoins spécifiques de développement. Au cours du 1er semestre de 2019, la Société a prolongé son contrat de développement de tests avec Immunexpress pour le premier test approuvé par L'autorité de contrôle des aliments et médicaments aux Etats-Unis (FDA) pour les patients suspects de septicémie afin de soutenir davantage le développement de tests de diagnostic rapide pour la détection de la septicémie.

En mai 2019, Primerdesign a également lancé son instrument de test moléculaire de nouvelle génération genesig® q32 qPCR, en complément du genesig® q16, lancé en 2014. D'autres améliorations opérationnelles aux plates-formes d'instruments q16 et q32 sont prévues en 2020 afin de fournir les meilleurs temps de cycle de PCR de 30 minutes.

Le vaste catalogue de plus de 550 kits genesig® en temps réel de Primerdesign peut être utilisé sur l'instrument q32, y compris les tests humains, pathogènes alimentaires et de spéciation alimentaire. Comme tous les kits genesig® ont un protocole de fonctionnement identique, les instruments q16 et q32 sont faciles à utiliser pour les clients de tous les niveaux d'expertise et d'expérience et fournissent des résultats qui peuvent être facilement comparables entre instruments et entre différents sites ou groupes collaborateurs.

Au cours du 1er semestre 2019, Primerdesign a lancé avec succès ses tests CE Mark EBV et BKV utilisés pour aider les patients transplantés et immunodéprimés. Les deux tests permettent la détection quantitative de l'ADN viral extrait du plasma sanguin, du sang total et de l'urine. Ils ont d'abord été validés pour l'instrument Roche LightCycler® 480 II et les mêmes tests seront disponibles sur d'autres instruments, l'ABI 7500 et le Bio-Rad CFX plus tard cette année. Le développement complémentaire et important du test CMV du marquage CE-Mark progresse bien et sera lancé au début de l'année prochaine.

Produits protéinés

Le chiffre d'affaires de Lab21 s'élève à 4,0 M€ et affiche une croissance de 17% (16% à TCC) au 1er semestre 2019 par rapport au 1er semestre 2018 grâce à l'acquisition d'Omega ID, finalisée en juin 2018. Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2019 a été limité par un besoin de fonds de roulement, ce qui a principalement affecté l'unité commerciale Lab21. Malgré cela, la nouvelle équipe commerciale a augmenté les ventes de produits de marque Microgen au Royaume-Uni de 29% par rapport au 1er semestre 2018. Le carnet de commandes reste solide pour le second semestre de l'année et une croissance continue est attendue en fonction de la rapidité avec laquelle la chaîne d'approvisionnement pourra être entièrement rétablie.

L'acquisition des actifs d'Omega ID continue d'accroître l'EBITDA du Groupe, et un certain nombre d'économies de coûts et de synergies supplémentaires ont été identifiées pour accroître encore cette rentabilité. Il s'agit notamment (i) de la fermeture du site acquis d'Axminster, qui a été consolidé au sein du Groupe au cours du deuxième trimestre 2019, ce qui a permis de réduire les frais généraux de 150 K€ par an, (ii) de la consolidation des produits en double pour minimiser les coûts de fabrication et (iii) de l'économie des frais généraux d'Omega Diagnostics au titre du Transitional Services Agreement début 2020.

