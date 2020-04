Novacyt : Collaboration avec AstraZeneca, GSK et l'université de Cambridge pour soutenir l'effort national britannique visant à augmenter le taux de depistage du COVID-19

Regulatory News:

Novacyt (ALTERNEXT : ALNOV ; AIM : NCYT), spécialiste mondial du diagnostic clinique, annonce que, dans le cadre de l'annonce par le gouvernement britannique d'un nouveau plan en cinq piliers visant à accroître le taux de depistage du COVID-19, Novacyt collabore avec AstraZeneca, GSK et l'Université de Cambridge pour prendre des mesures afin de soutenir cet effort national.

Un nouveau laboratoire de test sera mis en place par AstraZeneca, GSK et l'Université de Cambridge dans le laboratoire d'Anne McLaren de l'université. Cette installation sera utilisée pour le dépistage à haut débit du COVID-19 et pour étudier l'utilisation d'autres réactifs chimiques pour les kits de test afin d'aider à surmonter les pénuries actuelles d'approvisionnement.

Dans le cadre de cette collaboration, Novacyt assurera un processus de flux de travail optimisé au sein de l'installation de depistage pour le COVID-19, et fournira son test COVID-19 pour générer des résultats. Le test COVID-19 de Novacyt a été développé par sa division de diagnostic moléculaire, Primerdesign, basée à Southampton, au Royaume-Uni.

Cette collaboration renforce le soutien actuel de Novacyt au plan en cinq points du gouvernement britannique, alors que la société continue à travailler avec un nombre croissant d'hôpitaux et s'engage activement avec le NHS et PHE (Public Health England) pour les aider à répondre à leurs exigences en matière de depistage.

Steve Rees, responsable de la biologie de la découverte, de la R&D en biopharmacie d'AstraZeneca, a commenté :

« Nous sommes ravis de collaborer avec Novacyt pour développer et évaluer l'approche de depistage du COVID-19 requise dans le nouveau centre de test d'AstraZeneca, GSK et l'Université de Cambridge afin de soutenir le programme de dépistage plus large du gouvernement britannique. »

Graham Mullis, Directeur général de Novacyt, commente :

« Novacyt s'engage à soutenir les efforts nationaux dans la lutte contre la pandémie de COVID-19. Au Royaume-Uni, nous continuons à travailler avec le NHS et Public Health England pour fournir notre test COVID-19 à un nombre croissant d'hôpitaux et, grâce à cette nouvelle collaboration avec AstraZeneca, GSK et l'Université de Cambridge, nous sommes très heureux d'aider encore davantage le gouvernement à augmenter depistage. Je tiens à nouveau à exprimer ma gratitude aux employés de Novacyt qui travaillent en continu, ainsi qu'à notre chaîne d'approvisionnement pour leur soutien total, ainsi que toutes les parties prenantes travaillant ensemble en cette période difficile. »

A propos de Novacyt Group

Le Groupe Novacyt est une entreprise internationale de diagnostic qui génère un portefeuille croissant de tests de diagnostic in vitro et moléculaire. Ses principales forces résident dans le développement de produits de diagnostic, la commercialisation, la conception de contrats et la fabrication. Les principales unités commerciales de la Société comprennent Primerdesign et Lab21 Products, qui fournissent une vaste gamme d'essais et de réactifs de haute qualité dans le monde entier. Le Groupe sert directement les marchés de l'oncologie, de la microbiologie, de l'hématologie et de la sérologie ainsi que ses partenaires mondiaux, dont les grandes entreprises.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet : www.novacyt.com

À propos du COVID-19

Les chercheurs du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies et leurs collaborateurs ont séquencé le nouveau coronavirus pathogène 2019 (COVID-19) à partir d'échantillons de patients et ont constaté qu'il était génétiquement distinct du virus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) qui a causé une épidémie en 2002 et 2003, ainsi que du virus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) qui a été détecté en 2012.

