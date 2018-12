Novacyt: Point sur l'activité

Regulatory News:

Novacyt (EURONEXT GROWTH : ALNOV ; AIM : NCYT), spécialiste international du diagnostic clinique, a annoncé le 11 décembre sa décision de céder la division NOVAprep®. Le Groupe confirme que cette division sera traitée comptablement en normes IFRS comme activité arrêtée, cédée ou en cours de cession.

Le Groupe publie une mise à jour de son activité et offre un premier aperçu de l'incidence prévue du traitement comptable des normes IFRS, sous réserve de l'approbation finale des auditeurs.

Le Groupe attend un chiffre d'affaires annuel compris entre 13,7 millions d’euros et 14,4 millions d’euros, par rapport à un consensus de marché de 15,85 millions d’euros. Le manque à gagner de chiffre d’affaires est principalement lié à l’expédition de commandes confirmées pour un montant de plus d’un million d’euros qui est décalée au prochain exercice. De plus, en raison d’évolutions favorables du mix produits et d'un contrôle des coûts accru, les marges brutes et d’EBITDA de Primerdesign et Lab21 devraient s'améliorer en 2018 par rapport à 2017.

A l’avenir, la division déficitaire et consommatrice de cash NOVAprep sera exclue des activités poursuivies et, par conséquent, des produits et résultats d'exploitation. En conséquence, l'EBITDA du Groupe (hors NOVAprep) devrait être positif pour l'ensemble de l’exercice grâce aux activités stratégiques rentables que sont Primerdesign et Lab21.

L'impact du retraitement de la division NOVAprep comme activité arrêtée, cédée ou en cours de cession devrait également entraîner un retraitement des résultats financiers du Groupe Novacyt pour l'exercice 2017 excluant la division NOVAprep, présentée lors des résultats annuels 2018.

La situation de trésorerie en fin d’exercice devrait s’établir entre 0,8 et 1,0 million d’euros et toute liquidités provenant de la cession de la division NOVAprep ou de la division laboratoire clinique viendront en complément.

Mise à jour sur le processus de vente des divisions Clinical Lab et NOVAprep.

La cession de la division laboratoire clinique continue de progresser, le Groupe ayant reçu plusieurs propositions fermes. Les opérations de diligence requise sont en cours et le Conseil d’administration est désormais optimiste quant à sa possible cession d'ici la fin du premier trimestre de 2019.

La cession de la division NOVAprep progresse également de manière satisfaisante grâce à de multiples marques d'intérêt. Le Groupe prévoit faire le point sur ce processus de cession au cours du premier trimestre de 2019.

Il n'y a aucune certitude à ce stade que ces processus donneront lieu à des transactions réussies de l'une ou l'autre unité d'exploitation.

Perspectives

La restructuration du Groupe, avec la cession des divisions laboratoire clinique et NOVAprep, permettra à Novacyt de se concentrer pleinement sur ses activités de produits de diagnostic comprenant Primerdesign et Lab21. Par conséquent, cette concentration accrue devrait améliorer la croissance du chiffre d’affaires et accélérer la rentabilité future du Groupe.

Un nombre important de nouveaux appels d'offres ont été gagnés au second semestre 2018 et seront désormais livrés au premier semestre 2019. En outre, l'intégration complète de l'acquisition des activités rentables d'Omega Infectious Disease devrait également être finalisée en 2019, ce qui devrait contribuer à ajouter environ 2,5 millions d’euros de chiffre d'affaires au Groupe et un EBITDA élevé grâce à la réalisation des synergies de coûts prévues.

La Chine continue d'être un secteur de croissance important, comme annoncé le 6 décembre 2018, suite à la réception d’une commande de 100 instruments q16. Des discussions sont en cours en vue de la vente d'unités supplémentaires en 2019.

Le 21 décembre 2018, Novacyt a également annoncé le lancement de nouveaux produits moléculaires marqués CE qui devraient, via le réseau de distribution du Groupe, générer un chiffre d’affaires supplémentaire en 2019. En outre, Novacyt se concentre sur le développement de partenariats B2B plus stratégiques, comme celui annoncé avec Genesis Diagnostics le 22 novembre dernier, qui étend la portée de Novacyt sur le marché américain.

Graham Mullis, PDG du groupe Novacyt, déclare :

« Nous sommes déçus que le chiffre d’affaires soit en deçà de nos attentes, mais nous sommes heureux de la progression attendue de la marge brute et d’EBITDA de nos divisions stratégiques. Nous restons confiants dans notre capacité d’atteindre nos objectifs de profitabilité de l’EBITDA pour l’exercice. La revue stratégique et la restructuration du Groupe sont également des étapes clés de la rationalisation de Novacyt, nous permettant de maximiser notre potentiel dans les réactifs de diagnostic. Nous croyons fermement que l'opportunité de développer et d'étendre nos activités de réactifs moléculaires et protéiques est significative et nous restons concentrés sur nos trois piliers stratégiques de croissance organique, d'acquisition et de R&D. Le produit attendu de la cession d'actifs non stratégiques sera investi de manière organique afin d'accélérer et d'améliorer la rentabilité des activités cœur du Groupe ».

– FIN –

A propos de Novacyt Group

Le Groupe Novacyt est un leader dans le secteur du diagnostic médical et dispose d’un portefeuille de produits et services pour le cancer et les maladies infectieuses en croissance. Grâce à sa plateforme technologique propriétaire NOVAprep® et sa plateforme moléculaire, genesig®, Novacyt est capable de mettre à disposition une offre produits très large et très innovante dans le domaine de l’oncologie et des maladies infectieuses. Le Groupe a également diversifié son chiffre d’affaires par la commercialisation de réactifs utilisés en oncologie, microbiologie, hématologie et sérologie. Ses clients et partenaires figurent parmi les plus grandes sociétés du secteur.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet : www.novacyt.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181223005020/fr/