Novacyt : Rapport de gestion 2019

Résultat d'exploitation Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 : le chiffre d'affaires net s'est élevé à €1,755,342

le total des produits d'exploitation s'élève à €1,798,349

les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à €5,433,708 Le résultat d'exploitation ressort donc à €-3,635,358

Le montant des traitements et salaires s'élève €353,764 Le montant des charges sociales s'élève à €138,507 Résultat financier Le résultat financier pour l'exercice 2019 est de €16,750,011 Résultat exceptionnel Le résultat exceptionnel pour l'exercice 2019 est de €-20,159,978 Résultat net comptable L'exercice clos le 31 décembre 2019 se solde donc par une perte nette comptable de €-7,045,325 Total du bilan Au 31 décembre 2019, le total du bilan de la Société s'élève à €24,657,803 3 Proposition d'affectation du résultat Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et d'affecter la perte nette comptable de l'exercice s'élevant à € 7,045,325, de la manière suivante : au Compte de « report à nouveau » débiteur, pour un montant de € 7,045,325 Par conséquent, le solde du compte de « Report à nouveau », sera débiteur pour un montant de €47,696,285. 1.2 Comptes consolidés de la Société et de ses filiales

Résultat d'exploitation consolidé Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 : le chiffre d'affaires net consolidé s'est élevé à €13,081,000. le total des produits opérationnels consolidés s'élève à €13,081,000. les charges opérationnelles consolidées de l'exercice se sont élevées à €14,857,000. Le résultat opérationnel consolidé ressort donc à €-1,776,000.

Résultat financier consolidé Le résultat financier consolidé pour l'exercice 2019 est de € -2,134,000. Résultat net comptable consolidé L'exercice clos le 31 décembre 2019 se solde donc par une perte nette comptable consolidée de €6,558,000. Total du bilan consolidé Au 31 décembre 2019, le total du bilan consolidé de la Société s'élève à €31,065,000. Approbation du résultat consolidé Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes consolidés (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés. 2. ACTIVITE DE LA SOCIETE ET DE SES FILIALES ET EVOLUTION DES AFFAIRES AU COURS DE L'EXERCICE CLOS LE 31DECEMBRE 2019 2.1 Présentation générale de l'activité de Novacyt Le Groupe Novacyt est une entreprise internationale de diagnostic qui génère un portefeuille croissant de tests de diagnostic in vitro et moléculaire. Ses principales forces résident dans le développement de produits de diagnostic, la commercialisation, la conception de contrats et la fabrication. Les principales unités commerciales de la Société comprennent Primerdesign et Lab21 Products, qui fournissent une vaste gamme d'essais et de réactifs de haute qualité dans le monde entier. Le Groupe sert directement les marchés de l'oncologie, de la microbiologie, de l'hématologie et de la sérologie ainsi que ses partenaires mondiaux, dont les grandes entreprises. le groupe Novacyt est composé des sociétés suivantes: 4 Biotec laboratories Ltd Lab21 Healthcare Ltd Microgen Bioproducts Ltd Novacyt SA Novacyt SA UK Novacyt Asie Novacyt Chine Novacyt UK Holdings Ltd Primerdesign Ltd 2.2 Situation et activité / Analyse de l'évolution des affaires En raison de la situation particulière dans laquelle se trouve le Groupe, les données financières pour

2019 n'ont pas d'incidence significative sur l'activité courante, mais sont présentées ci-dessous à titre d'information. L'année 2019 a été marquée par d'importantes contraintes en matière de fonds de roulement qui ont eu un impact profond sur les activités du Groupe.

Troisième année consécutive d'EBITDA positif pour le Groupe

La baisse de l'EBITDA ajusté reflète celle des ventes en 2019 en raison des contraintes de fonds de roulement au cours de l'année

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe a diminué de 5% (6% à change constant) pour atteindre 13,1 millions d'euros (11.5 millions de livres sterling) contre 13,7 millions d'euros (12,1 millions de livres sterling) en 2018

En excluant Clinical Lab, qui a été cédé en juillet 2019, le chiffre d'affaires du groupe a diminué de 2% (3% à change constant)

Primerdesign a augmenté de 1 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 6,3 millions d'euros, contre 6,2 millions d'euros en 2018

Le chiffre d'affaires aux États-Unis augmente de 13% par rapport à l'année précédente, grâce à l'augmentation des ventes auprès des principaux clients américains de Primerdesign.

Poursuite d'une tendance de hausse de la marge brute chaque année depuis 2014

Amélioration due à l'abandon des activités à faible marge de Clinical Lab et de la part de Primerdesign dans le chiffre d'affaires du groupe portée à 48% (2018 : 45%)

La forte marge brute de Primerdesign est passée à 85% (2018 : 84%)

Cession réussie de NOVAprep® et de Clinical Lab en 2019, avec un prix de cession pour chacun de 0,4 million d'euros

Refinancement des emprunts en novembre 2019 par le biais d'une émission obligataire de 5 millions d'euros avec Harbert European Growth Capital

Liquidités à la fin de l'année de 1,8 million d'euros (1,5 million de livres sterling), 1,1 million d'euros (1 million de livres sterling) en 2018 2.3 Résultats de l'activité, progrès réalisés et difficultés rencontrées 2019 a été une année de consolidation puisque nous avons finalisé le refinancement et la restructuration de l'activité qui ont permis à Novacyt de reprendre sa stratégie de croissance avec trois piliers, à savoir la croissance organique, la R&D et la croissance externe. Faits marquants Résultats par division Le chiffre d'affaires de Primerdesign atteint 6,3 millions d'euros (5,5 millions de livres sterling), soit une croissance de 1% en 2019 5 Les ventes de réactifs pour les activités de base progressent de 8% par rapport à 2018, soit 0,4 million d'euros. Croissance de 12% des ventes de réactifs à l'international, malgré des ventes de q16 limitées en raison du manque de stocks.

Le chiffre d'affaires de Lab21 s'élève à 6,8 millions d'euros (5,9 millions de livres sterling), soit une baisse de 10% par rapport à 2018 (-5% si l'on exclut Clinical Lab).

(-5% si l'on exclut Clinical Lab). Microgen Bioproducts, qui fait partie de Lab21, connait une croissance annuelle de 13% au Royaume-Uni et en Irlande et de 8% dans la région Asie-Pacifique, malgré une pénurie de stocks

La division NOVAprep® cédée a réalisé un chiffre d'affaires de 1,3 million d'euros, qui est exclu du chiffre d'affaires consolidé du Groupe et n'a pas d'impact sur les indicateurs de croissance mentionnés ci-dessus. Ces ventes ont été réalisées avant la cession de l'activité en décembre 2019 et représentent une croissance de 37% par rapport à l'année précédente. Principales informations opérationnelles Lancement de la prochaine génération de test moléculaire genesig® q32 qPCR, en complément de la génération de test genesig® q16, qui génère déjà des revenus

Développement et lancement d'un nouveau test multiplex moléculaire pour identifier 37 agents pathogènes respiratoires pour le marché américain

Extension du contrat de développement de tests avec Immunexpress

Signature d'un accord commercial exclusif avec Atothis SARL, société du groupe VGS Invest Holding Sarl, pour la distribution en France de dispositifs de diagnostic moléculaire destinés au marché en pleine croissance de l'aquaculture et des aquariums. Terme de l'emprunt avec Harbert European Growth Capital (HEGC) Novacyt a conclu un prêt garanti de 5,0 millions d'euros en novembre 2019. Le prêt à terme garanti de HEGC, d'un montant de 5,0 millions d'euros, est remboursable sur 48 mois avec une période initiale de 12 mois où seulement les intérêts seront payés, suivie de 36 versements mensuels égaux en intérêt et en capital. Les principales caractéristiques du prêt sont : L'intérêt est fixé à 11 % par année tout au long de la période de quatre ans

HEGC se voit octroyer des OCABSA portant sur 6 017 192 actions ordinaires (8,5 % du montant du prêt)

à un prix de conversion de 0,0698 € chacune, représentant une décote de 5 % sur le prix moyen pondéré par le volume ("VWAP") des dix jours de bourse précédant l'achèvement, exerçables pendant une période de 7 ans à compter de l'achèvement

Novacyt peut rembourser l'intégralité du prêt à tout moment pendant les 48 mois. 2.4 Evolution prévisible de la situation de la Société et perspectives d'avenir L'activité de Primerdesign et Lab21 a démarré l'année en force, avec un carnet de commandes nettement supérieur à celui du début 2019 et avec un fonds de roulement permettant de relancer pleinement la chaîne d'approvisionnement du Groupe pour le premier semestre 2020. Début janvier 2020, Novacyt a commencé le développement d'un nouveau test en réponse à la menace du nouveau coronavirus (COVID-19) apparu en Chine. Primerdesign a lancé son test fin janvier 2020 pour devenir l'un des premiers tests moléculaires au monde pour le virus SRAS-CoV-2. Le test a été le premier à obtenir le marquage CE-IVD. Il a ensuite été approuvé pour un usage d'urgence par la Food and Drug Administration américaine (FDA) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS), et d'autres organismes de régulation. Le Groupe a rapidement établi la nécessité de développer sa capacité de production importante et dispose aujourd'hui de huit sites de production en mesure de produire des tests COVID-19 à un rythme de plus de dix millions de tests par mois que Novacyt prévoit d'atteindre à partir de juin 2020. Le Groupe, grâce à ses investissements dans les matières premières et la production, est 6 maintenant en mesure de répondre à la croissance significative et attendue de la demande pour son test COVID-19. Les ventes, les commandes et les accords conclus depuis le lancement initial ont largement dépassé les attentes et ont transformé le Groupe ; tout indique que les résultats financiers positifs se poursuivront. Au 29 avril 2020, Primerdesign avait vendu, reçu des commandes ou avait été engagé pour livrer plus de 90 millions de livres sterling (103 millions d'euros) de son test COVID-19. Ce montant comprend les quantités minimales de commandes de tests prévues par le contrat d'approvisionnement récemment signé avec le Ministère de la Santé et des Affaires Sociales britannique et les premières commandes reçues à ce jour dans le cadre de la collaboration avec AstraZeneca, GSK et l'Université de Cambridge. Il s'agit d'un revenu additionnel aux autres activités de Novacyt pour la gamme de produits Primerdesign et Lab21. Le Groupe estime que la forte demande pour son test COVID-19 se poursuivra jusqu'à la fin de l'année, et pourrait se prolonger jusqu'en 2021, car la demande mondiale de tests COVID-19 continue d'augmenter. Des revenus supplémentaires sont également attendus du lancement de produits liés au COVID-19, décrits plus loin, qui comprennent le réactif Exsig™ Direct et un test mobile pour le COVID-19. En outre, le Management estime que le développement, le lancement et la commercialisation réussis de son test COVID-19 aura un effet positif et de long terme sur les activités de l'entreprise. Outre le renforcement de son expertise du marché, le Groupe dispose désormais d'une nouvelle base considérablement élargie de clients mondiaux. Le Groupe enregistre déjà une demande croissante pour ses capacités en B2B de conception et de développement de molécules. Le Management estime que ces opportunités s'étendront aux autres gammes de produits de Novacyt. 2.5 Activité commerciale au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 Entreprise & Entreprise & Dépistage Montants en K€ Cytologie Diagnostic moléculaire Total Zone géographique Afrique - 639 356 995 Europe - 2,809 2,676 5,485 Asie Pacifique - 1,744 812 2,556 Amériques - 738 1,934 2,672 Moyen Orient - 845 528 1,373 Chiffre d'affaires - 6,775 6,306 13,081 2.6 Activité en matière de recherche et développement Développements dans le domaine des tests moléculaires: En mai 2019, Primerdesign a lancé son instrument de test moléculaire genesig® q32 qPCR (« q32 ») de nouvelle génération. Comme annoncé lors de l'introduction en bourse sur l'AIM, Novacyt a utilisé une partie des fonds levés pour se recentrer sur le développement de produits, et le q32 est le résultat direct de cet investissement. Le q32 est un instrument genesig® de qPCR en temps réel de plus grande capacité, qui fournit aux clients des solutions plus rapides et plus performantes pour les kits PCR en temps réel genesig® de Novacyt. Le q32 complète l'instrument genesig® q16 (« q16 »), plus petit et portable, utilisé dans des laboratoires et sur le terrain, et offre aux clients un instrument alternatif lorsqu'ils sont confrontés à de multiples défis de terrain et de tests hors site. Le q32 fournit des résultats de test en 60 minutes à l'aide des kits genesig®, ce qui en fait l'un des instruments qPCR les plus rapides du marché en raison de ses capacités de chauffage et de refroidissement rapides et de sa conception de couvercle unique. Tout comme le q16, le q32 est robuste et donc très fiable. Il permet l'analyse de jusqu'à 32 échantillons de patients sous forme de tube ou de bandelettes, à l'aide de technologies de détection par 7 fluorescence. Le logiciel q32 permet également aux utilisateurs de faire l'expérience d'un fonctionnement rapide et facile pour toutes les applications du kit genesig® avec un processus de configuration simple. Au cours de l'exercice, Primerdesign a également achevé la conception et le développement de tests respiratoires moléculaires de microplaques 384 puits destinés à son partenaire commercial nord-américain dans son réseau de laboratoires de tests de diagnostic conformes aux normes CLIA (Clinical Laboratory Improvement Amendments). Primerdesign a conçu ce test multiplex pour identifier 37 pathogènes respiratoires, ce qui en fait l'un des plus complets actuellement disponibles sur le marché. En plus d'identifier un grand nombre d'agents pathogènes de maladies respiratoires, ce nouveau produit de diagnostic a été conçu avec une technologie exclusive de lyophilisation pour le stabiliser afin d'optimiser sa facilité d'utilisation et ses performances. Primerdesign fournira ce produit dans le cadre d'un accord de fabrication de cinq ans alors que son partenaire lance le nouveau panel respiratoire sur le marché américain par l'intermédiaire de ses propres laboratoires d'essais cliniques afin de proposer à ses clients des résultats de test de diagnostic développé en laboratoire (« LDT »). Ce développement a marqué une étape importante dans la stratégie B2B du groupe en offrant à notre partenaire commercial nord-américain la possibilité de satisfaire la demande importante sur son marché de tests respiratoires saisonniers, qui s'étend généralement de septembre à avril. Il a également démontré la capacité croissante de l'équipe R&D de Novacyt à élargir le portefeuille produits du groupe et à accroître ses compétences afin de développer des produits plus complexes. Le développement rapide de ce nouveau test moléculaire multiplex illustre la capacité de nos équipes intégrées de recherche, développement et commercialisation. 2.7 Activités polluantes ou à risque Néant 2.8 Principaux risques et incertitudes auxquels la Société est confrontée et gestion des risques financiers Au moment de l'approbation des états financiers, les administrateurs s'attendent raisonnablement à ce que la Société dispose de ressources suffisantes pour poursuivre ses activités dans un avenir prévisible. Ils adoptent donc le principe de la continuité de l'exploitation dans la préparation des états financiers. Le modèle de continuité d'exploitation couvre la période allant jusqu'en avril 2021 inclus. En procédant à cette analyse, les administrateurs ont tenu compte des éléments suivants : le besoin en fonds de roulement de l'entreprise,

un solde de trésorerie positif au 31 décembre 2019 de 1.805.000 €,

le remboursement des emprunts obligataires en cours selon les échéanciers convenus,

les encaissements de trésorerie résultant de l'exercice des BSA au premier trimestre 2020,

le paiement de la première tranche du plan d'intéressement à long terme mis en place en novembre 2017,

les encaissements supplémentaires de trésorerie liés à la pandémie de Covid-19. Le prévisionnel préparé par la Société montre qu'elle est en mesure de couvrir ses besoins de trésorerie pour l'exercice 2020 et jusqu'en avril 2021 sans recourir à des emprunts supplémentaires ou d'autres sources de financement Risque de change Le Groupe est fortement implanté au Royaume-Uni où sont situées ses principales filiales. Néanmoins, le financement du Groupe est principalement assuré par des financements libellés en euros. Risque de crédit Le risque de crédit est le risque de perte financière, consécutif au non-respect par un tiers de son engagement d'honorer une dette. Le Groupe est exposé au risque de crédit du fait de ses activités opérationnelles (principalement au travers des créances clients) et au travers des dépôts auprès des banques. 8 L'exposition du Groupe au risque de crédit est représentée par le risque d'une défaillance de la contrepartie : l'exposition maximale est égale à la valeur comptable de ces instruments. A ce stade, il n'est pas encore clair de savoir comment le « Brexit » affectera l'activité commerciale, la fiscalité des sociétés, la liberté de circulation des personnes et les aspects réglementaires au Royaume-Uni. Les implications fiscales, dépendant du résultat des négociations en cours entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni, demeurent, ce stade, inconnues. A l'heure actuelle, Novacyt ne voit pas de conséquence significative sur l'activité. Le Conseil d'administration continue de suivre les évolutions en termes d'impacts sur les risques du marché, opérationnel, légaux et financières et mettra en œuvre toutes actions correctives qui pourraient s'avérer nécessaires. Risque de liquidité Depuis sa création, le Groupe a financé sa croissance par des augmentations de capital successives, des souscriptions d'emprunts, l'obtention de subventions et aides publiques à l'innovation et le remboursement de créances de Crédit Impôt Recherche. Afin de faire face à des limites dans l'autofinancement de sa croissance, le Groupe est conduit à rechercher d'autres sources de financement, en particulier par le biais de nouvelles augmentations de capital. Le Groupe pourrait ne pas parvenir à se procurer des capitaux supplémentaires quand il en aura besoin, ou que ces capitaux ne soient pas disponibles à des conditions financières acceptables pour le Groupe. La réalisation de l'un ou plusieurs de ces risques pourrait avoir un effet défavorable sur le Groupe, son activité, sa situation financière, ses résultats, son développement ou ses perspectives. 2.9 Evènements importants survenus entre la date de clôture et la date d'établissement du rapport En janvier et février 2020, le cours de l'action Novacyt a augmenté pour atteindre plus de 2 euros par action, un facteur clé étant le lancement d'un kit de test de diagnostic Covid-19 par Primerdesign. Cette hausse du cours de l'action a entraîné l'exercice par tous les détenteurs de bons de souscription restants, ce qui a donné lieu à une entrée nette de liquidités de 2 400 000 euros dans l'entreprise et le surplus de bons de souscription a maintenant été complètement supprimé. 2.10 Succursales existantes Novacyt SA a une succursale au Royaume-Uni appelée Novacyt SA UK 3. RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE 3.1 Liste des mandats En application des dispositions de l'article L. 225-102-1 du Code de commerce, vous trouverez ci-dessous l'ensemble des mandats et fonctions exercées dans toute société par chacun des mandataires de la Société au cours de l'exercice. NOM FONCTIONS DATE DE DEBUT DU DATE D'EXPIRATION DU MANDAT MANDAT DIRECTION GENERALE Graham MULLIS Directeur Général 13 juin 2014 Assemblée générale 2020 CONSEIL D'ADMINISTRATION James WAKEFIELD Président et membre du 13 juin 2014 Assemblée générale Conseil d'administration 2020 Graham MULLIS Membre du Conseil 13 juin 2014 Assemblée générale d'administration 2020 9 Jean-Pierre CRINELLI Membre du Conseil 11 juin 2019 Assemblée générale d'administration 2021 Andrew HEATH Membre du Conseil 11 juin 2019 Assemblée générale d'administration 2021 Anthony DYER Membre du Conseil 27 juin 2017 Assemblée générale d'administration 2020 Juliet THOMPSON Membre du Conseil 27 juin 2017 Assemblée générale d'administration 2020 Ed SNAPE Membre du Conseil 27 octobre 2014 Assemblée générale d'administration 2020 Nous vous informons que les mandats et fonctions exercées dans d'autres sociétés par les mandataires sociaux durant l'exercice 2019 ont été les suivants : Monsieur James Wakefield est également : o Directeur de Sparsholt Services Ltd ;

o Directeur de Westbridge Fund Managers Ltd ; o Directeur de Promedics Orthopaedics Ltd ; o Directeur de Yorkmarsh Ltd ;

o Directeur de Westbridge SME Fund GP Ltd ;

o Directeur de Westbridge SME Fund FPLP GP Ltd ; o Directeur de Westbridge GP1 Ltd ;

o Directeur de Westbridge GP2 Ltd ;

o Directeur de Enterprise Fund (General Partner Wales) Ltd ; o Directeur de DB Systems Holdings Ltd ;

o Directeur de AM Healthcare Group Ltd ;

o Directeur de Westbridge (AJM) Nominees Ltd; o Directeur de The Keyholding Company Ltd

o Directeur de Ravel 123 Limited;

Monsieur Jean-Pierre C RINELLI est également :

Directeur de GI Dynamics Inc 10 Monsieur Anthony DYER est également : o Directeur de Primerdesign Ltd

o Directeur de Biotec Laboratories Ltd o Directeur de Lab21 Healthcare Ltd

o Directeur de Microgen Bioproducts Ltd o Directeur de Novacyt Asia Ltd

o Directeur de Lab21 Ltd ;

o Directeur de Novacyt Holdings UK Ltd; Au cours de la présente assemblée générale, les mandats suivants arrivent à expiration : Graham MULLIS (Directeur General)

(Directeur General) James WAKEFIED (Président et membre du Conseil d'administration)

(Président et membre du Conseil d'administration) Anthony DYER (Membre du Conseil d'administration)

(Membre du Conseil d'administration) Juliet THOMPSON (Membre du Conseil d'administration)

(Membre du Conseil d'administration) Ed SNAPE (Membre du Conseil d'administration) Nous vous proposons de renouveler l'ensemble de ces mandats pour une durée de trois (3) ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022. 3.2 Conventions conclues entre un dirigeant ou un actionnaire significatif et une filiale Conformément aux dispositions de l'article L. 225-37-4, 2° du Code de commerce, nous vous indiquons qu'aucune convention n'est intervenue, directement ou par personne interposée, entre d'une part le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués, l'un des administrateurs ou l'un des actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10% et d'autre part une filiale dont la Société détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019. 3.3 Rapport sur les délégations en matière d'augmentation de capital et évolution du capital social au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 3.3.1 Rapport sur les délégations en matière d'augmentation de capital Conformément aux dispositions de l'article L. 225-100 du Code de commerce, nous vous indiquons ci-dessous les délégations de compétence ou de pouvoirs en cours de validité accordées par l'assemblée générale au conseil d'administration en matière d'augmentation de capital par application des dispositions des articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2 dudit Code de commerce : DATE DE L'ASSEMBLÉE NATURE DE LA DURÉE DE LA DÉLÉGATION DATE ET MODALITES GÉNÉRALE DÉLÉGATION D'UTILISATION PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION Assemblée générale Délégation de 26 mois / A mis fin à la Néant mixte du 11 juin 2019 compétence au Conseil délégation de la 3ème (14èmerésolution) d'administration à l'effet résolution de l'Assemblée de d'émettre des actions générale extraordinaire ordinaires de la Société du 5 décembre 2016 et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription 11 3.3.2 Evolution du capital social au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 Le capital de la Société a évolué au cours de l'exercice. Au 31 décembre 2019, le capital social s'élève à 3 872 983,60 euros et est composé de 58 094 754 actions d'une valeur nominale de 1/15èmed'euro. 4. ACTIONNARIAT SALARIE Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102 du Code de commerce, nous vous indiquons qu'aucun plan d'épargne entreprise n'a été mis en place au profit des salariés de la Société. Au 31 décembre 2019, les salariés détiennent 0% du capital de la Société. 5. FILIALES ET PARTICIPATIONS 5.1 Prise de participations significatives dans des sociétés ayant leur siège social en France ou prise du contrôle de telles sociétés Conformément à l'article L. 233-6 du Code de commerce, nous vous précisons qu'au cours de l'exercice 2019, la Société n'a pris aucune nouvelle participation dans une société ayant son siège social sur le territoire de la République française. 5.2 Aliénation d'actions intervenues à l'effet de régulariser les participations croisées Néant 5.3 Répartition du capital et actions d'autocontrôle Répartition du capital Conformément aux dispositions de l'article L. 233-13 du Code de commerce et compte tenu des informations reçues en applications des articles L. 233-7 et L. 233-12 dudit Code, nous vous indiquons ci-après l'identité des actionnaires détenant directement ou indirectement plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital social et des droits de vote aux assemblées générales de la Société à la date du 31 décembre 2019 : Celui-ci est basé sur le registre CMCIC au 31 décembre 2019. NOM NOMBRE D'ACTIONS %DU CAPITAL %DES DROITS DE VOTE - - - - Informations relatives à l'autocontrôle : Conformément aux dispositions de l'article L. 225-211 alinéa 2 du Code de commerce, nous vous rendons compte de l'état d'acquisition d'actions : Destinées à être attribuées aux salariés dans le cadre de l'intéressement du personnel aux fruits de l'expansion de l'entreprise : néant ;

Un contrat de liquidités a été conclu avec la société Invest Securities pour animer les transactions sur nos titres sur Euronext Growth et favoriser la liquidité des titres de la Société. 12 Au cours de l'exercice 2019, la Société a effectué les opérations suivantes sur ses propres actions : Nombre d'actions détenues au 1 er janvier 2019 : 99,499 ;

janvier 2019 : 99,499 ; Achats réalisés au cours de l'exercice au titre du contrat de liquidité : 139,407 ;

Cours moyen des achats : 0.17412 euros ;

Ventes réalisées au cours de l'exercice au titre du contrat de liquidité : 175,379 ;

Cours moyen des ventes : 0.16095 euros

Nombre d'actions détenues au 31 décembre 2019 : 64,016. 6. Informations sur les délais de paiement des fournisseurs et clients En application de l'article L. 441-6-1 et D. 441-4 du Code de commerce, nous vous communiquons ci-dessous les informations obligatoires sur les délais de paiement de nos fournisseurs (en milliers d'euros) : Les chiffres ci-dessous incluent la TVA. Information sur les délais Non échues X < 30 jours X < 60 jours X> 60 jours Total de paiement Dettes fournisseurs au 159 98 257 702 1,216 31/12/2018 Dettes fournisseurs au 175 36 48 435 684 31/12/2019 En application de l'article L. 441-6-1 et D. 441-4 du Code de commerce, nous vous communiquons ci-dessous les informations obligatoires sur les délais de paiement de nos clients (en milliers d'euros) : Les chiffres ci-dessous incluent la TVA. Information sur les délais Non échues X < 30 jours X < 60 jours X> 60 jours Total de paiement Créances clients au 105 104 50 50 309 31/12/2018 Créances clients au 4 2 0 0 6 31/12/2019 7. Montant des dividendes distribués au cours des trois derniers exercices La Société n'a distribué aucun dividende au cours des trois derniers exercices. 8. Opérations réalisées par les dirigeants sur leurs titres En application des dispositions des articles 223-22 A et 223-26 du règlement général de l'AMF, nous vous indiquons ci-après les transactions réalisées par les dirigeants et leurs proches sur les titres de la Société au cours de l'exercice : Néant. 9. Tableau des résultats au cours des cinq derniers exercices Vous voudrez bien trouver ci-dessous le tableau des résultats des cinq derniers exercices requis en application de l'article R. 225-102 alinéa 2 du Code de commerce. SOCIETE : NOVACYT SA EXERCICE: 13 31 décembre 2019 NATURE DES INDICATIONS 2015 2016 2017 2018 2019 Capital en fin d'exercice . Capital social.........….................................................……..................……… 479,281 1,161,134 2,510,956 2,510,956 3,872,984 . Nombre des actions ordinaires existantes………………………...……………. 7,189,213 17,417,013 37,664,341 37,664,342 58,094,754 . Nombre des actions à dividende prioritaire (sans droit de vote) existantes……. . Nombre maximal d'actions futures à créer..….…………...…...............………. . par conversion d'obligations......................……………………..................…… . par exercice de droits de souscription.......…………………...................…….. Opérations et résultats de l'exercice . Chiffre d'affaires HT..............................…………………................………… 1,238,952 1,466,480 1,896,430 1,422,706 1,755,342 . Résultats avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions..............……………..............................………. <2,933,361> <4,541,034> <4,528,852> <4,333,568> <23,743,116> . Impôts sur les bénéfices............................……………...................………….. <148,268> <208,365> <123,486> <91,134> <0> . Participation des salariés due au titre de l'exercice………...........…… . Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions.....................………………....................………. <12,755,279> <9,772,595> <4,856,131> <5,906,469> <7,045,325> . Résultat distribué au titre de l'exercice.............................................………….. Résultats par action . Résultat après impôts, participation des salariés, mais avant dotations aux amortissements et provision…..............................................……………. <0.39> <0.25> <0.12> <0.12> <0.41> . Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions..........................................................………….. <1.77> <0.56> <0.27> <0.16> <0.12> . Dividende attribué à chaque action..............................................……………. Personnel . Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice..…....………………. 9 9 6 4 4 . Montant de la masse salariale de l'exercice...........………................………… 810,121 654,166 490,159 427,188 353,764 . Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice 14 (sécurité sociale, œuvres sociales)...................……………..........……………. 335,553 276,130 185,546 159,314 138,506 9.1Résultats consolidés TABLEAU DES RÉSULTATS CONSOLIDÉS POUR LES 2 DERNIÈRES ANNÉES Montants en k€ Au 31 décembre 2019 Au 31 décembre 2018 13,081 13,721 Chiffre d'affaires -1,242 -425 Résultat opérationnel courant Revenu net total -6,558 -4,738 -7,044 -4,742 Résultat global consolidé Capital 3,873 2,511 Capitaux propres, part du groupe 14,594 20,138 Dettes financières -10,950 -5,374 Immobilisations nettes 7,791 6,135 Total des actifs 31,065 32,513 Dividendes 0 0 Perte par action (en unités) -0.14 -0.13 10. Prêts à moins de 2 ans consentis par la Société à des micro-entreprises, PME ou ETI avec lesquelles elle entretient des liens économiques le justifiant Conformément à l'article L. 511-3, 3 bis-al.2, vous voudrez bien trouver la liste des prêts à moins de 2 ans consentis par la Société à des micro-entreprises, petites et moyennes entreprises ou entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles la Société entretient des liens économiques le justifiant : Néant. 11. Rapport spécial sur les options de souscription ou achat d'actions et sur les actions gratuites Chers actionnaires, Le présent rapport vous est présenté : En application des dispositions de l'article L. 225-184 du Code de commerce concernant les opérations relatives aux options de souscription ou d'achat d'actions, et

225-184 du Code de commerce concernant les opérations relatives aux options de souscription ou d'achat d'actions, et En application des dispositions de l'article L. 225-197-4 du Code de commerce concernant les opérations relatives aux attributions d'actions gratuites. Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019, le Conseil d'Administration n'a mis en œuvre aucun plan d'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions et n'a attribué aucune action gratuite. 15 12. Mandat des commissaires aux comptes Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES Représenté par Benoit Pimont 185 C Avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine Renouvelé lors de l'assemblée générale mixte du 11 juin 2018 pour une durée de 6 exercices, soit jusqu'à l'assemblée générale extraordinaire appelée à statuer en 2024 sur les comptes clos au 31 décembre 2023. Commissaire aux comptes suppléant : BEAS 195 Avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine Renouvelé lors de l'assemblée générale mixte du 11 juin 2018 pour une durée de 6 exercices, soit jusqu'à l'assemblée générale extraordinaire appelée à statuer en 2024 sur les comptes clos au 31 décembre 2023. Confirmation de fin de mandats des anciens commissaires aux comptes : Pour les besoins des formalités auprès du greffe du Tribunal de Commerce de Versailles et de mise à jour de l'extrait Kbis de la Société, nous vous proposons d'adopter une résolution visant à confirmer que les mandats de André & Associés et ABAC Actalis ont pris fin à l'issue de l'assemblée générale mixte du 11 juin 2018 et n'ont pas été renouvelés. 13. Conventions conclues entre un dirigeant ou un actionnaire significatif d'une part et la Société ou l'une de ses filiales d'autre part Conformément à l'article L. 225-38 du Code de commerce, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après une liste des conventions réglementées conclues par la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 : Néant 14. Informations diverses Conformément aux dispositions des articles 39-4 et 223 quater du Code général des impôts, les dépenses non déductibles du résultat fiscal se sont élevées à un montant total de 0 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Par application des dispositions de l'article L. 232-6 du Code de commerce, nous vous informons qu'aucune modification n'a été apportée au mode de présentation des comptes annuels, ni dans les méthodes d'évaluation retenues par rapport à l'exercice précédent. _______________________ Le Conseil d'administration La Sté Novacyt SA a publié ce contenu, le 14 mai 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

