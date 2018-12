Novacyt: Réalisation d'une importante commande d’instruments de diagnostic moléculaire q16

Croissance dans le marché du diagnostic clinique dans un marché chinois en forte croissance

Regulatory News:

Novacyt (EURONEXT GROWTH: ALNOV; AIM: NCYT), spécialiste international du diagnostic clinique, annonce aujourd'hui qu'il a reçu une autre commande importante pour les instruments de diagnostic moléculaire q16 de Primerdesign d'un nouveau client sur le marché chinois en forte croissance. La commande de 100 instruments de diagnostic moléculaire a été payée d'avance et porte à plus de 230 le nombre d'instruments de diagnostic q16 vendus dans la région Asie-Pacifique.

Le genesig® q16 est l'instrument de test moléculaire propriétaire de Primerdesign, conçu pour rendre les tests ADN abordables et faciles à utiliser. La dernière commande provient d'un nouveau distributeur récemment sélectionné par Novacyt et les instruments seront utilisés sur les marchés du diagnostic clinique. Ce nouveau client offre à Novacyt une opportunité potentiellement importante pour la vente d'autres instruments et de réactifs genesig® en 2019.

Primerdesign a commercialisé plus de 450 instruments q16 depuis son lancement en 2015. Comme les ventes d'instruments progressent, le Groupe s'attend à un effet d'entraînement lié aux ventes de réactifs genesig®. Ainsi, les ventes de réactifs genesig® ont augmenté de 35% depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2017.

Graham Mullis, Directeur Général du Groupe Novacyt, a déclaré :

« Je suis très heureux de cette commande d'un autre nouveau client en Chine. Cela contribue à renforcer notre investissement continu et notre succès dans la région Asie-Pacifique et offre des opportunités supplémentaires pour de futures ventes d'instruments et de réactifs. »

- FIN –

A propos de Novacyt Group

Le Groupe Novacyt est un leader dans le secteur du diagnostic médical et dispose d’un portefeuille de produits et services pour le cancer et les maladies infectieuses en croissance. Grâce à sa plateforme technologique propriétaire NOVAprep® et sa plateforme moléculaire, genesig®, Novacyt est capable de mettre à disposition une offre produits très large et très innovante dans le domaine de l’oncologie et des maladies infectieuses. Le Groupe a également diversifié son chiffre d’affaires par la commercialisation de réactifs utilisés en oncologie, microbiologie, hématologie et sérologie. Ses clients et partenaires figurent parmi les plus grandes sociétés du secteur.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet : www.novacyt.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181205005872/fr/