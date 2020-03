Novacyt S.A. : Accord de distribution mondial avec Bruker pour le test de diagnostic COVID-19

Le test COVID-19 reçoit l'approbation de la Food and Drug Administration aux Philippines

Novacyt (ALTERNEXT : ALNOV ; AIM : NCYT) (« Novacyt » ou la « Société »), spécialiste mondial du diagnostic clinique, annonce que Primerdesign, sa division de diagnostics moléculaires, a signé un accord de distribution mondiale pour son test COVID-19 avec Bruker-Hain Diagnostics, l'unité commerciale de produits de diagnostics moléculaires de Bruker Corporation (Bruker).

Le test de réaction en chaîne par polymérase (PCR) en temps réel COVID-2019 IVD-CE de Novacyt est validé pour une utilisation sur le dispositif automatisé d'extraction d'acides nucléiques GenoXtract® de Bruker-Hain Diagnostics et les kits d'extraction associés. Il est en cours de validation sur le nouvel instrument de PCR FluoroCycler® XT, permettant à Bruker de fournir une solution complète, de l'extraction automatisée au résultat. Bruker a déjà commencé les livraisons en Espagne, en France, en Allemagne et au Royaume-Uni.

La société annonce également que la Food and Drug Administration du ministère de la santé de la République des Philippines a approuvé son test pour un usage commercial, avec effet immédiat.

Wolfgang Pusch, vice-président exécutif chargé de la microbiologie et des diagnostics chez Bruker Daltonics, a déclaré :

« Bruker s'est engagé à mettre sur le marché de nouveaux diagnostics innovants. Bruker est prêt à participer à la lutte contre la maladie COVID-19. En combinaison avec nos produits GenoXtract (GXT) éprouvés et validés pour l'extraction des acides nucléiques, nous pouvons offrir une solution puissante pour la préparation et la détection du virus SRAS-CoV-2. Nous sommes ravis de ce partenariat avec Novacyt ».

Graham Mullis, Directeur général de Novacyt, a ajouté :

« Cet accord est une autre approbation importante de notre test COVID-19 et constitue un autre moyen de garantir sa distribution à un large éventail de laboratoires alors que nous continuons à lutter contre cette pandémie mondiale. Avec Bruker, nous avons trouvé un partenaire international solide qui a une large portée dans les laboratoires européens et nous sommes impatients de renforcer cette relation. Nous sommes également heureux d'avoir reçu l'approbation de la FDA aux Philippines et nous sommes impatients de soutenir ce nouveau marché ».

A propos de Novacyt Group

Le Groupe Novacyt est une entreprise internationale de diagnostic qui génère un portefeuille croissant de tests de diagnostic in vitro et moléculaire. Ses principales forces résident dans le développement de produits de diagnostic, la commercialisation, la conception de contrats et la fabrication. Les principales unités commerciales de la Société comprennent Primerdesign et Lab21 Products, qui fournissent une vaste gamme d'essais et de réactifs de haute qualité dans le monde entier. Le Groupe sert directement les marchés de l'oncologie, de la microbiologie, de l'hématologie et de la sérologie ainsi que ses partenaires mondiaux, dont les grandes entreprises.

À propos du COVID-19

Les chercheurs du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies et leurs collaborateurs ont séquencé le nouveau coronavirus pathogène 2019 (COVID-19) à partir d'échantillons de patients et ont constaté qu'il était génétiquement distinct du virus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) qui a causé une épidémie en 2002 et 2003, ainsi que du virus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) qui a été détecté en 2012.

À propos de Bruker Corporation (Nasdaq : BRKR)

Bruker permet aux scientifiques de faire des découvertes révolutionnaires et de développer de nouvelles applications qui améliorent la qualité de la vie humaine. Les instruments scientifiques de haute performance et les solutions d'analyse et de diagnostic de grande valeur de Bruker permettent aux scientifiques d'explorer la vie et les matériaux aux niveaux moléculaire, cellulaire et microscopique. En étroite collaboration avec ses clients, Bruker favorise l'innovation, l'amélioration de la productivité et la réussite des clients dans la recherche moléculaire des sciences de la vie, dans les applications appliquées et pharmaceutiques, dans la microscopie et la nano-analyse, et dans les applications industrielles, ainsi que dans la biologie cellulaire, l'imagerie préclinique, la recherche en phénomique et protéomique cliniques et la microbiologie clinique.

