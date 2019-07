Novacyt S.A. : Cession du laboratoire clinique

Novacyt poursuit son objectif de création de valeur à partir de ses activités cœur de métier

Novacyt (« Novacyt » ou la « Société » ) (EURONEXT GROWTH : ALNOV ; AIM : NCYT), spécialiste international du diagnostic clinique, annonce avoir finalisé la cession de son laboratoire clinique (le « Clinical Lab ») à Cambridge Pathology BV (l'« acheteur ») pour un montant de 400 000 livres sterling. Cette cession permettra à Novacyt de mieux se concentrer sur le développement de ses activités cœur de métier, Primerdesign et Lab21.

La cession du laboratoire clinique fait suite à une revue stratégique du groupe Novacyt finalisée en décembre 2018. Par conséquent, et tel qu'annoncé précédemment, le laboratoire clinique n’a pas été jugé stratégique et ne s’insère pas dans l'orientation de la Société en matière de produits de diagnostic in vitro. Le Clinical Lab est une petite partie de l'activité Lab21 de Novacyt, basée à Cambridge au Royaume-Uni, qui est spécialisée dans les services de diagnostic de pathologie clinique en oncologie et virologie. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, le chiffre d'affaires du Clinical Lab s'élève à 765 K€, soit moins de 6% du chiffre d’affaires publié du Groupe, et affiche une perte d’EBITDA de 96 K€. Les actifs nets du Clinical Lab étaient de 101 K€ au 31 décembre 2018.

Graham Mullis, Directeur général du groupe Novacyt, a déclaré :

« J'ai le plaisir d'annoncer la finalisation de la cession de notre laboratoire clinique, qui nous permet de rationaliser et de concentrer davantage nos activités. Novacyt continue de miser sur ses points forts en matière de développement de produits de diagnostic in vitro, de commercialisation, de fabrication sous contrat et nous nous concentrons sur la création de valeur à partir des produits Primerdesign et Lab21. Nous utiliserons les fonds provenant de la transaction pour notre fonds de roulement car nous continuons d’étendre notre offre de produits et de développer des partenariats, nouveaux et existants, avec des sociétés mondiales de diagnostic. »

Dr Tony Cookede Cambridge Pathology BV a ajouté :

« Nous sommes heureux d'acquérir les activités du laboratoire clinique de Novacyt. A ce jour, Lab21 s'est bâti une excellente réputation quant à la qualité de ses services dans le domaine des diagnostics de biologie moléculaire, en particulier en oncologie et en virologie et nous sommes impatients de travailler avec l'équipe afin d'étendre nos activités au Royaume-Uni et au-delà ».

Eléments complémentaires

La Société recevra 100 000 livres sterling en espèces à la fin de l’opération et les 300 000 livres sterling restantes seront perçus comme suit :

100 000 livres sterling le 1er septembre 2019 (« la Rétention ») ; et Trois versements égaux de 66 667 livres sterling aux premier, deuxième et troisième anniversaire de la réalisation de la vente (« les paiements différés »).

L'acheteur a le droit d’affecter les créances éventuelles convenues entre l'acheteur et la Société sur la Rétention et les paiements différés.

Le présent communiqué contient des informations privilégiées au sens de l'article 7 du règlement (UE) 596/2014.

- Fin -

Le Groupe Novacyt est une entreprise internationale de diagnostic qui génère un portefeuille croissant de tests de diagnostic in vitro et moléculaire. Ses principales forces résident dans le développement de produits de diagnostic, la commercialisation, la conception de contrats et la fabrication. Les principales unités commerciales de la Société comprennent Primerdesign et Lab21 Products, qui fournissent une vaste gamme d'essais et de réactifs de haute qualité dans le monde entier. Le Groupe sert directement les marchés de l'oncologie, de la microbiologie, de l'hématologie et de la sérologie ainsi que ses partenaires mondiaux, dont les grandes entreprises.

