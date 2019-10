Novacyt S.A. : Lancement d'un nouveau test de diagnostic respiratoire moléculaire pour le marché américain

Le test multiplex permet d’identifier jusqu'à 37 agents respiratoires pathogènes

Novacyt (ALTERNEXT : ALNOV ; AIM : NCYT), spécialiste mondial du diagnostic clinique, annonce aujourd'hui le développement réussi de nouveaux tests multiplex de diagnostic respiratoire moléculaires qui est prêt à être commercialisé en Amérique du Nord avant le début de la période de rhumes et de grippe.

Primerdesign, la division moléculaire de Novacyt, a finalisé la conception et le développement d’un test respiratoire moléculaire de microplaques 384 puits qui sera distribué par son partenaire commercial nord-américain dans son réseau de laboratoires certifiés CLIA (Clinical Laboratory Improvement Amendments). Primerdesign a conçu ce test multiplex pour identifier 37 pathogènes respiratoires, ce qui en fait l'un des plus complets actuellement disponibles sur le marché. En plus d'identifier un grand nombre de pathogènes de maladies respiratoires, ce nouveau produit de diagnostic a été conçu avec une technologie exclusive de lyophilisation pour le stabiliser et optimiser sa facilité d'utilisation et ses performances.

Primerdesign fournira ce produit dans le cadre d'un accord sur cinq ans alors que son partenaire lance le nouveau panneau respiratoire sur le marché américain par l'intermédiaire de ses propres laboratoires d'essais cliniques afin de proposer aux patients des résultats de test développés en laboratoire. Primerdesign a reçu la première commande de son partenaire américain pour un montant de 105 000 dollars.

Le marché mondial des tests de dépistage des maladies respiratoires a été valorisé à 5,0 milliards de dollars1 en 2016 et devrait croître à un taux de 3,3% par an. Le marché américain représente plus de 30% du marché mondial des tests respiratoires.

Graham Mullis, DG du Groupe, commente :

« Ce développement marque une étape importante dans la stratégie B2B du Groupe en offrant à notre partenaire commercial en Amérique du Nord l'opportunité de bénéficier de la forte demande de tests respiratoires sur ce marché saisonnier, qui s'étend généralement de septembre à avril. Il démontre également la capacité croissante de l'équipe R&D de Novacyt à élargir son portefeuille de produits et accroître ses compétences pour développer des produits plus complexes. Le développement rapide de ce nouveau test moléculaire multiplex illustre la capacité de nos équipes intégrées de recherche, de développement et commerciales. Nous sons convaincus que ce sera un outil important pour les cliniciens afin de mieux répondre aux besoins des patients. Ce nouveau produit moléculaire s’ajoute aux différents produits d’analyse développés par Primerdesign. »

A propos de Novacyt Group

Le Groupe Novacyt est une entreprise internationale de diagnostic qui génère un portefeuille croissant de tests de diagnostic in vitro et moléculaire. Ses principales forces résident dans le développement de produits de diagnostic, la commercialisation, la conception de contrats et la fabrication. Les principales unités commerciales de la Société comprennent Primerdesign et Lab21 Products, qui fournissent une vaste gamme d'essais et de réactifs de haute qualité dans le monde entier. Le Groupe sert directement les marchés de l'oncologie, de la microbiologie, de l'hématologie et de la sérologie ainsi que ses partenaires mondiaux, dont les grandes entreprises.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet : www.novacyt.com

