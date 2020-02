Novacyt S.A.: Mise à jour sur le test du coronavirus approuvé par le marquage CE

Novacyt (ALTERNEXT : ALNOV ; AIM : NCYT), spécialiste mondial du diagnostic clinique, a le plaisir d'annoncer que, suite à son annonce du 7 février 2020, sa filiale, Primerdesign Limited, est en mesure de lancer un test du nCoV approuvé par le marquage CE dans la semaine qui commence le 17 février 2020. Le site web de Primerdesign a commencé à prendre des commandes pour le test marqué CE avant le lancement prévu la semaine prochaine.

A propos de Novacyt Group

Le Groupe Novacyt est une entreprise internationale de diagnostic qui génère un portefeuille croissant de tests de diagnostic in vitro et moléculaire. Ses principales forces résident dans le développement de produits de diagnostic, la commercialisation, la conception de contrats et la fabrication. Les principales unités commerciales de la Société comprennent Primerdesign et Lab21 Products, qui fournissent une vaste gamme d'essais et de réactifs de haute qualité dans le monde entier. Le Groupe sert directement les marchés de l'oncologie, de la microbiologie, de l'hématologie et de la sérologie ainsi que ses partenaires mondiaux, dont les grandes entreprises.

À propos de 2019-nCoV

Les chercheurs du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies et leurs collaborateurs ont séquencé le nouveau coronavirus 2019 (2019-nCoV) pathogène à partir d'échantillons de patients et ont constaté qu'il était génétiquement distinct du virus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) qui a provoqué une épidémie en 2002 et 2003, ainsi que du virus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) qui a été détecté en 2012.

