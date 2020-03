Novacyt S.A. : Mise à jour sur le test pour le coronavirus

Augmentation significative de la demande

Poursuite de l'expansion des capacités de production

Novacyt (ALTERNEXT : ALNOV ; AIM : NCYT), spécialiste mondial du diagnostic clinique, a le plaisir de faire le point sur le nouveau test de détection du coronavirus (COVID-19) mis au point par Primerdesign, sa division de diagnostic moléculaire basée au Royaume-Uni.

À ce jour, Primerdesign a vendu et reçu des commandes pour plus de 8,7 millions de livres (9,6 millions d'euros) de ses tests COVID-19, marqués CE et destinés à la recherche (RUO). Cela représente environ dix-huit mois de chiffre d’affaires de division dans des circonstances normales et dépasse déjà le chiffre d’affaires réalisé par Primerdesign en 2019. Les équipes du Groupe et son nouveau sous-traitant travaillent à pleine capacité pour répondre à cette demande.

Le Groupe dispose d'un carnet de commandes très solide qui continue d’évoluer quotidiennement. Il n'est cependant pas possible de prédire avec certitude le taux de conversion de ces demandes. Toutefois, étant donné le l’importance des ventes réalisées au cours des deux dernières semaines, le Groupe confirme prendre de nouvelles mesures pour renforcer ses capacités de production.

Le 12 mars, la société a annoncé sa stratégie d'investissement en matières premières et la sélection d’un sous-traitant pour soutenir un niveau de demande mensuelle d'environ 2 millions de tests COVID-19. Novacyt confirme ses avancées avec ce fournisseur et recevra les premiers lots la semaine prochaine, la production devant augmenter sensiblement d'ici la fin du mois. En outre, la société a acheté des matières premières supplémentaires et peut désormais produire plus de 5 millions de tests COVID-19. Novacyt réexaminera constamment cette situation au cours des prochaines semaines.

Le Groupe annonce également être en pourparlers avancés avec un deuxième sous-traitant, basé au Royaume-Uni, afin d’accroître encore sa capacité de production. Le fait de disposer de trois sites de fabrication indépendants permet également de réduire les risques inhérents à sa propre chaîne d'approvisionnement si le coronavirus venait à perturber la production.

Graham Mullis, Directeur général de Novacyt, commente :

« Au début du mois, j'ai indiqué que nous constations un intérêt et une demande sans précédents pour notre test COVID-19. Les ventes et les commandes des six dernières semaines confirment à elles seules cette affirmation. Je confirme que la demande pour notre test COVID-19 va se maintenir pendant quelques mois encore. Par conséquent, les mesures supplémentaires que nous prenons pour répondre à cette demande sont essentielles pour aider les gouvernements et les prestataires de soins de santé du monde entier à lutter contre ce virus ».

