Novacyt S.A. (« Novacyt » ou la « Société »): Le test COVID-19 est éligible à la liste d'utilisation d'urgence de l'OMS

Novacyt (ALTERNEXT : ALNOV ; AIM : NCYT), spécialiste mondial du diagnostic clinique, annonce que son test pour COVID-19 (Z-Path COVID-19-CE IVD) a été listé comme éligible pour l'approvisionnement de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans le cadre du processus d'inscription sur la liste d’utilisation d’urgence de l'OMS (EUL). Le test pourra être acheté pendant un an, à moins que les circonstances n'en décident autrement. Le test a été développé par la division de diagnostic moléculaire de Novacyt, Primerdesign, basée à Southampton, au Royaume-Uni.

La la liste d’utilisation d'urgence est une procédure basée sur le risque pour évaluer et répertorier les vaccins, les produits thérapeutiques et les diagnostics in vitro non homologués, dans le but ultime d'accélérer la mise à disposition de ces produits aux personnes touchées par une urgence de santé publique. Elle aidera les agences d'achat des Nations unies et les États membres intéressés à déterminer l'acceptabilité de l'utilisation de produits spécifiques, sur la base d'un ensemble essentiel de données disponibles sur la qualité, la sécurité, l'efficacité et les performances. La procédure est un outil essentiel pour les entreprises qui souhaitent soumettre leurs produits en vue de leur utilisation en cas d'urgence sanitaire

Graham Mullis, Directeur général de Novacyt, commente :

« La liste d’utilisation d'urgence de l'OMS constitue une validation supplémentaire de notre test COVID-19 et donne aux agences gouvernementales du monde entier une plus grande confiance dans l'efficacité de notre test. »

Cette annonce contient des informations privilégiées aux fins de l’Article 7 du règlement (UE) 596/2014

A propos de Novacyt Group

Le Groupe Novacyt est une entreprise internationale de diagnostic qui génère un portefeuille croissant de tests de diagnostic in vitro et moléculaire. Ses principales forces résident dans le développement de produits de diagnostic, la commercialisation, la conception de contrats et la fabrication. Les principales unités commerciales de la Société comprennent Primerdesign et Lab21 Products, qui fournissent une vaste gamme d'essais et de réactifs de haute qualité dans le monde entier. Le Groupe sert directement les marchés de l'oncologie, de la microbiologie, de l'hématologie et de la sérologie ainsi que ses partenaires mondiaux, dont les grandes entreprises.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet : www.novacyt.com

À propos du COVID-19

Les chercheurs du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies et leurs collaborateurs ont séquencé le nouveau coronavirus pathogène 2019 (COVID-19) à partir d'échantillons de patients et ont constaté qu'il était génétiquement distinct du virus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) qui a causé une épidémie en 2002 et 2003, ainsi que du virus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) qui a été détecté en 2012.

