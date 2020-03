Novacyt : S.A. (« Novacyt : » ou la « Société ») Mise à jour sur le test pour le coronavirus

Point sur les ventes et la production

Le test COVID-19 approuvé en Inde et en Argentine

Novacyt (ALTERNEXT : ALNOV ; AIM : NCYT), spécialiste mondial du diagnostic clinique, a le plaisir de faire le point sur le nouveau test de détection du coronavirus (COVID-19) mis au point par Primerdesign, la division de diagnostic moléculaire du Groupe basée au Royaume-Uni.

Ventes et réglementation

En date du 27 mars 2020, Primerdesign a vendu et reçu des commandes pour plus de 17,8 millions de livres sterling (19.6 millions d'euros) de ses tests COVID-19, marqués CE et destinés à la recherche (RUO). La demande pour ce test continue d'augmenter et le 27 mars, Primerdesign a reçu sa commande la plus importante à ce jour de 1,4 million de livres (1,5 million d'euros) d'un nouveau client en Inde, à la suite de l'approbation de l'utilisation d'urgence du test le 26 mars 2020.

Novacyt commercialise désormais son test COVID-19 dans plus de 80 pays et le Moyen-Orient devient la région la plus active avec des commandes d’un montant de 1,6 million de livres (1,8 million d'euros) reçues en moins de deux semaines. Le Groupe prévoit de signer d'autres partenariats de distribution au cours des prochaines semaines dans cette région et espère également pouvoir faire part de ses progrès sur le marché américain suite à l'autorisation d'utilisation d'urgence accordée par la FDA américaine le 23 mars dernier.

Novacyt continue de travailler avec un nombre croissant d'hôpitaux au Royaume-Uni, fournissant désormais plus de 21 hôpitaux à travers le pays. La société indique également que son test COVID-19 est désormais utilisé par le Health Service Executive en Irlande et que des commandes de tests d'un montant de 1,1 million de livres sterling (1,2 million d'euros) ont été reçues.

Bien que Novacyt ne soit pas en mesure de prédire avec certitude le taux de conversion des demandes en cours et donc de fournir des indications précises concernant son chiffre d’affaires, le Management confirme qu’il contribuera de manière significative à l'amélioration de la marge brute et de la rentabilité du Groupe.

Le 27 mars 2020, Novacyt a reçu l'approbation de l'Administration nationale des médicaments, des aliments et des dispositifs médicaux (ANMAT) en Argentine.

Le Groupe poursuit son vaste programme de surveillance de l'évolution de la souche du virus SRAS-CoV-2 et la dernière mise à jour continue de démontrer une homologie à 100 % de son test COVID-19. Cela signifie avoir comparé le test COVID-19 du Groupe à 1 700 variations connues de la séquence du génome du virus COVID-19 d'origine. Le Management estime que cette surveillance accrue et la performance de l’homologie continueront à permettre aux cliniciens d'utiliser le test en toute confiance.

Capacité de production

Suite à l'annonce du 12 mars 2020, Novacyt confirme que BioType Diagnostic GmbH (BioType) est son partenaire de production en Europe continentale. L'entreprise BioType, établie à Dresde en Allemagne, accroît de façon remarquable sa production et les premiers lots ont été livrés au site Primerdesign de Southampton pour assemblage final. Le Management indique également avoir augmenté son contrat de sous-traitance avec BioType qui, combiné à la capacité de Southampton, permettra de produire plus de 4 millions de tests par mois.

Alors que le Groupe attend avec impatience de recevoir de YourGene Health Plc, son partenaire au Royaume-Uni, les premiers lots de produits associés au test COVID-19, Novacyt est également en négociations avancées avec un autre sous-traitant au Royaume-Uni afin d'augmenter encore sa capacité de production.

La société s'est engagée à acheter des matières premières supplémentaires pour produire un total de 18 millions de tests COVID-19 et, la demande augmentant à un rythme de plus en plus rapide, cette question continuera d'être réévaluée au cours des prochaines semaines.

Graham Mullis, Directeur général de Novacyt, commente :

« Nous continuons d’enregistrer une demande sans précédent pour notre test COVID-19, la croissance des commandes dépassant chaque semaine nos attentes. Ainsi, malgré nos efforts pour nous assurer de répondre à la demande, notre capacité à accroître la production aussi rapidement que nous le souhaiterions commence à limiter le taux de croissance du chiffre d’affaires. Ceci reste la priorité immédiate du Groupe et notre objectif est de rendre disponible aussi rapidement que possible un maximum de nos produits pour le plus grand nombre de cliniciens à travers le monde. Nous sommes très heureux de la manière dont BioType et YourGene, nos sous-traitants, soutiennent Novacyt pendant cette période et nous continuons d’évaluer d’autres options pour accroître notre capacité de production afin de répondre à la demande mondiale pour notre test COVID-19. Je tiens à nouveau à remercier tous nos employés et fournisseurs pour leur travail acharné et leur soutien durant cette pandémie. »

A propos de Novacyt Group

Le Groupe Novacyt est une entreprise internationale de diagnostic qui génère un portefeuille croissant de tests de diagnostic in vitro et moléculaire. Ses principales forces résident dans le développement de produits de diagnostic, la commercialisation, la conception de contrats et la fabrication. Les principales unités commerciales de la Société comprennent Primerdesign et Lab21 Products, qui fournissent une vaste gamme d'essais et de réactifs de haute qualité dans le monde entier. Le Groupe sert directement les marchés de l'oncologie, de la microbiologie, de l'hématologie et de la sérologie ainsi que ses partenaires mondiaux, dont les grandes entreprises.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet : www.novacyt.com

À propos du COVID-19

Les chercheurs du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies et leurs collaborateurs ont séquencé le nouveau coronavirus pathogène 2019 (COVID-19) à partir d'échantillons de patients et ont constaté qu'il était génétiquement distinct du virus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) qui a causé une épidémie en 2002 et 2003, ainsi que du virus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) qui a été détecté en 2012.

